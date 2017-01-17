«Мегафон» удвоил LTE-покрытие в Белгородской области

«Мегафон» объявил о завершении крупного технического проекта по расширению охвата сетями четвёртого поколения территорий Белгородчины. Как рассказали CNews в компании, скоростной мобильный интернет теперь доступен жителям семи городов и десяти районов региона.

Скоростной интернет, «разгоняющийся» до 100 Мбит/с, теперь доступен в Алексеевском, Старооскольском, Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Яковлевском, Ивнянском, Губкинском, Прохоровском и Белгородском районах области. Пользоваться таким интернет-соединением могут более 700 тысяч жителей крупнейших городов, районных центров, прилегающих к ним сёл и деревень, а также путешествующие по трассе федерального значения М-2 «Крым» абоненты оператора.

«Городским и сельским населением всё более востребованы быстрые и надёжные 4G-сети, ставшие удобной альтернативой проводному интернет-соединению. LTE-сервисы особо популярны в бизнес-центрах, парковых зонах и в районах пригородных частных домовладений, а также в малых населенных пунктах, где ещё нет широкополосного доступа в глобальную сеть. С помощью 4G абоненты всё чаще получают госуслуги, оплачивают покупки, дистанционно работают и обучаются, а также общаются с родными и близкими. Для тысяч наших клиентов это новое качество жизни», - сказал Михаил Туровский, директор Белгородского отделения компании.

«Мегафон» одним из первых среди операторов связи в 2015 году запустил в Белгородской области сверхскоростные 4G-сети. Сегодня жители региона пользуются LTE-сервисом, потребляя в среднем 1000 ГБ (около 1 ТБ) интернет-трафика в сутки. Самыми «качающими» являются абоненты из областного центра, которые активно смотрят потоковое видео и тв, играют в онлайн-игры и общаются в социальных сетях. Для повышения сервисного обслуживания жителей Белгорода и близлежащих населённых пунктов «Мегафон» дополнительно расширил LTE-покрытие на территории 30 пригородных сёл и посёлков, а также в популярных рекреационных зонах областной столицы.