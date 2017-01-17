Пользователи Wi-Fi в «Московском метрополитене» смогут приобрести услугу «Как дома» через личный кабинет «ОнЛайм»

Приобрести премиальные пакеты, предоставляющие доступ к Wi-Fi в «Московском метрополитене» в бесшовном режиме без рекламы, теперь можно в личном кабинете оператора связи «Ростелеком», который предоставляет свои услуги в Москве под брендом «ОнЛайм», сообщили CNews в компании «МаксимаТелеком». Это стало возможным благодаря заключению соглашения о долгосрочном сотрудничестве между «МаксимаТелеком» и «ОнЛайм».

Пользователям доступно четыре тарифных плана: на 1, 3, 6 и 12 месяцев. Подключить услугу можно только на одно переносное устройство (ноутбук, планшет, телефон и т.д.). Стоимость услуги «Как дома» на 1 месяц составляет p129, на 3 месяца — p330, на 6 месяцев — p576, а на 12 месяцев — p888. Оплатить подключение в личном кабинете «ОнЛайм» можно как за счет пополненных средств (лицевого счета), так и с помощью бонусных баллов.

«Услуга “Как дома” — это способ сделать проще жизнь наших абонентов, которые ежедневно пользуются интернетом в “Московском метрополитене”, — рассказал Александр Абрамков, вице-президент -директор макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома». — В личном кабинете “ОнЛайм” можно бонусными баллами оплатить 50 или 100% от стоимости пакета, то есть для некоторых абонентов они могут стать полностью бесплатными. Я очень рад, что таким образом “ОнЛайм” сделает эту услугу более доступной».

После оплаты пользователю выдается специальная ссылка, содержащая в себе промо-код, активировать который можно, перейдя по ссылке в сети Wi-Fi в «Московском метрополитене». После подключения услуги «Как дома» Wi-Fi подключается автоматически, как только пользователь входит в вагон.

«Услуга “Как дома” высоко востребована среди наших пользователей. Каждый месяц число абонентов, подключивших премиальные пакеты, увеличивается на 7-10%. Пользователи получают мгновенный доступ к бесплатной сети в бесшовном режиме. Раньше приобрести премиальные пакеты можно было только на портале wi-fi.ru, но учитывая высокий спрос на услугу, мы начали прорабатывать новые каналы их подключения. Личный кабинет “ОнЛайм” — первый из них. Таким образом, мы хотим сделать дополнительные сервисы доступнее. Уверен, что пользователям особенно понравится возможность оплачивать премиальные пакеты с помощью бонусных баллов», — отметил Вячеслав Потепко, директор по продуктам компании «МаксимаТелеком».

На текущий момент услуга «Как дома», оплаченная через личный кабинет «ОнЛайм», подключается только на выбранный временной период без автоматического продления.