Orange Business Services подключит к спутниковой связи 14 судов «Доброфлота»

Orange Business Services объявил о запуске в России нового полностью управляемого решения Maritime VSAT по подключению морских судов к спутниковой связи. Как рассказали CNews в компании, одним из первых российских заказчиков решения стала группа компаний «Доброфлот», ведущий производитель рыбных консервов на Дальнем Востоке.

По условиям пятилетнего договора Orange подключит к спутниковой связи 14 судов «Доброфлота», предоставив гарантированную скорость в 2 Мбит/с с возможностью расширения канала в рамках проекта создания единой защищенной корпоративной сети для всех активов компании: наземных объектов и принадлежащего ей флота. При этом все оборудование, необходимые пусконаладочные и сервисные работы, а также предоставление канала связи и внедрение технологии WAN-оптимизации трафика осуществляется в рамках единого контракта с фиксированной помесячной оплатой.

Это решение уже использовалось Orange для подключения к спутниковой связи более 300 судов по всему миру.

Благодаря решению Maritime VSAT от Orange, все подразделения «Доброфлота» смогут работать в единой виртуальной корпоративной сети на море и на суше. Это делает возможным запуск любых корпоративных приложений, а также позволяет экипажу пользоваться всем спектром коммуникационных и развлекательных сервисов без значительных ограничений, что позволяет создать более комфортные условия работы в длительных плаваниях. Кроме того, решение открывает возможности для потенциального внедрения различных IoT-проектов, например, очков дополненной реальности для удаленного инструктажа экипажей, разрабатываемых Orange.

По данным компании «Транзас», российский рынок решений Maritime VSAT в настоящий момент находится в начальной стадии формирования. Ориентировочно 400 «морских» терминалов VSAT, установленных и обслуживаемых на территории Российской Федерации, составляют лишь около 1,5-2% от общемирового рынка. Тем не менее, из-за высокого интереса к подобным решениям, прогнозируемые темпы дальнейшего роста российского рынка составляют от 10% в год с дальнейшим увеличением этого показателя.

«Мы являемся одними из лидеров рыбной промышленности России и гордимся тем, что поставляем клиентам только натуральный продукт высшего качества. Добыча и переработка рыбы в долгом плавании – это тяжелый труд для всего экипажа, но современные ИКТ-технологии способны в определенной степени облегчить его. Именно поэтому одной из наших главных задач является внедрение новых технологий связи на наших судах. Самостоятельная закупка и установка оборудования, а также поиск подрядчиков по его обслуживанию и предоставлению услуг связи оказались весьма сложным и дорогостоящим процессом. Перед нами стояла задача получить готовую связь в виде сервиса с предсказуемым бюджетом, и наш партнер Orange предложил нам подходящее решение», — сказал Юрий Бадодин, технический директор «Доброфлота».

«Orange подключил к спутниковой связи уже несколько сотен судов по всему миру, но это один из первых наших проектов по запуску полностью управляемого решения Maritime VSAT в России. Мы очень рады сотрудничеству с одним из лидеров рыболовной отрасли, группой компаний «Доброфлот». Они, как никто другой, понимают, насколько критично обеспечение судов надежной связью. Мы твердо верим, что сможем помочь нашему клиенту осуществить цифровую трансформацию своего бизнеса, дав экипажам его судов новые возможности при работе в море», — отметил Дэвид Холден, коммерческий директор Orange Business Services в России и СНГ.

«До текущего момента на российском рынке не существовало единой трансрегиональной силы, которая была бы готова начать консолидацию вокруг себя рынка морских систем VSAT. Причиной этого было нежелание присутствовавших на рынке игроков реализовывать проектный подход в продвижении соответствующих решений и вступать в кооперацию с другими игроками на рынке. Принципы сотрудничества, которые предлагаются Orange Business Services, отличаются от стандартной практики российского рынка. Это позволяет с уверенностью говорить о том, что в конечном итоге этот пилотный проект станет новым стандартом на российском рынке Maritime VSAT», — отметил Алексей Зенин, директор по модернизации и обеспечению флота «Транзас».