velcom перевел сеть на виртуальную платформу

Компания velcom запустила в коммерческую эксплуатацию полностью виртуальное ядро мобильной сети. Эта технологическая инновация влияет на всю конфигурацию сети оператора, делая ее более гибкой и адаптивной к новейшим технологиям связи, сообщили CNews в velcom.

Проект по созданию сети с единым виртуальным ядром реализован всего за девять месяцев в сотрудничестве с австрийской командой компании ZTE. Для реализации проекта было использовано специальное программное обеспечение ZTE TECS (Tulip Elastic Cloud System). В проекте также приняли участие специалисты холдинга Telekom Austria Group. В ходе проекта velcom преобразовала архитектуру основной сети и перенесла все базовые компоненты ядра на новую облачную платформу с использованием технологии NFV — виртуализации сетевых функций. Тем самым основная часть трафика в сети velcom будет проходить через виртуальное ядро.

По словам представителей оператора, виртуализация ядра позволит снять ограничения по производительности сети. В моменты пиковых нагрузок можно будет автоматически регулировать перераспределение ресурсов и при необходимости добавлять дополнительные серверные мощности. Также ожидается, что реализация этого проекта поможет быстрее внедрять в сети velcom новые продукты и услуги.

Преобразование ядра сети в полностью виртуальное позволит оператору отказаться от обновления сложного телекоммуникационного оборудования, заменив его на стандартное серверное ИТ-оборудование.

«В выигрыше останутся и конечные абоненты, поскольку повысится надежность сети в целом и сократится время внедрения новых сервисов (time-to-market). Мы за весьма короткое время построили одну из передовых архитектур в сфере телекоммуникаций, а также перенесли на нее большую часть наших пользователей», — подчеркнул технический директор velcom Кристиан Лаке.