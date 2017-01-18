Yota предложила опцию «Безлимитные мобильные приложения»

Федеральный мобильный оператор Yota объявила о новых условиях оказания услуг для смартфона. Старт продаж инновационной линейки назначен на 25 января 2017 г., сообщили CNews в Yota.

«Мы сделали линейку продуктов для смартфона проще и понятнее — новые клиенты компании смогут купить пакет минут и трафика по сниженным ценам, а также включить новую опцию “Безлимитных мобильных приложений”. Благодаря опции клиенты могут не задумываться о том, сколько мегабайт уходит на общение с друзьями или просмотр видео в соцсетях», — заявил генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

В зависимости от региона младший пакет услуг Yota стоит от p250 и включает в себя от 150 минут и от 5 ГБ трафика. Старший пакет стоит от p2 тыс. до p2,5 тыс. и включает 5 тыс. минут и 30 ГБ. При исчерпании трафика клиенты могут докупить 5 ГБ за p100.

Опция «Безлимитные мобильные приложения» позволяет пользоваться популярными мессенджерами и соцсетями без ограничений по объему трафика. В пакет приложений входят Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook Messenger, Skype, Telegram, а также Viber и WhatsApp, отметили в компании. Стоимость подключения опции — от p100 в зависимости от региона.

Новый продукт Yota для смартфонов по-прежнему включает в себя: связь по России без роуминга, стоимость услуг не меняется в поездках по стране; безлимитные звонки внутри сети Yota по России, вне зависимости от того, как долго длится разговор; полный контроль расходов в мобильном приложении Yota; федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G. Правила тарификации для текущих клиентов не изменятся.