Asus представила беспроводной Wi-Fi маршрутизатор ASUS BRT-AC828 для малого бизнеса

Asus объявила о начале продаж BRT-AC828, нового скоростного двухдиапазонного беспроводного маршрутизатора класса AC2600 с конфигурацией антенн 4х4 (прием/передача). Как рассказали CNews в компании, новинка обладает всеми необходимыми функциями для предприятий малого бизнеса.

Технология Asus AiRadar и четыре внешние антенны гарантируют более высокую скорость передачи данных (2534 Мбит/с) и расширенную зону покрытия сети Wi-Fi, что является очень важным для продуктивной работы сотрудников компании. Новый Asus BRT-AC828 обладает двумя портами Gigabit WAN с общей пропускной способностью до 2 Гбит/с, при этом маршрутизатор может автоматически восстановить соединение при его разрыве. Кроме того, новинка позволяет создавать открытую сеть Wi-Fi с настраиваемой страницей входа, поддерживает группы устройств и протокол RADIUS для централизованного управления клиентскими устройствами.

Беспроводной маршрутизатор Asus BRT-AC828 гарантирует не только быстрое и надежное беспроводное соединение, но и расширенную зону покрытия сети. Благодаря поддержке технологий MIMO (4х4) и ASUS AiRadar данный маршрутизатор, оснащенный четырьмя внешними антеннами, обеспечивает стабильный сигнал даже в помещениях большой площади.

Маршрутизатор Asus BRT-AC828 подойдет для предприятий малого бизнеса, так как он поддерживает до 250 одновременных подключений по беспроводной сети, а поддержка технологии MU-MIMO обеспечивает высокую скорость соединения для всех пользователей.

Два встроенных WAN-порта обеспечивают повышенную скорость передачи данных (до 2 Гбит/с), а также позволяют организовать два подключения к Интернету, чтобы эффективно распределять интернет-трафик между ними, либо установить одно из подключений в качестве резервного. Встроенный порт USB 3.0 с поддержкой модемов 4G LTE дает возможность подключить третий канал WAN, который можно использовать в качестве основного или резервного.

В маршрутизаторе Asus BRT-AC828 реализована встроенная эксклюзивная защита от онлайн-угроз Asus AiProtection, включающая в себя современные средства защиты сети от компании Trend Micro, систему фильтрации контента и ряд других средств обеспечения информационной безопасности. Кроме того, Asus BRT-AC828 позволяет настроить сервер и клиенты VPN с использованием шифрования для безопасного доступа к домашней сети и выхода в интернет. Благодаря поддержке VLAN системные администраторы с легкость могут создать несколько виртуальных локальных сетей внутри одной компании.

Для управления всеми функциями маршрутизатора Asus BRT-AC828 служит удобный и интуитивно понятный графический интерфейс ASUSWRT.

Маршрутизатор Asus BRT-AC828/M2 обладает эксклюзивными функциями, которые позволяют устанавливать стартовую страницу при подключении к общественной сети Wi-Fi (функция Captive Portal) и управлять всеми подключенными устройствами в сети (сервер RADIUS и функция Device Group). Благодаря функции Device Group системные администраторы могут настраивать целые группы устройств, например из разных подразделений компании, что позволяет экономить время.

Встроенный сервер RADIUS не только помогает сэкономить рабочее пространство, устраняя необходимость установки внешнего сервера, но и упрощает управление сетью, обеспечивая безопасную, централизованную проверку подлинности для устройств и пользователей.

Поддержка интерфейса M.2 служит для подключения высокоскоростных твердотельных накопителей, которые могут использоваться для расширения дискового пространства или резервного копирования файлов (NAS). По сравнению с более распространённым USB-портом, интерфейс M.2 позволяет хранить данные гораздо более безопасным образом, также снижается риск случайного отсоединения.