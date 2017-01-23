«Мегафон» обеспечил удаленный учет энергоресурсов в Кирове

«Мегафон» сообщил о том, что в Кирове реализован проект по дистанционному телеком-сбору данных с общедомовых приборов учета. Как рассказали CNews в компании, счетчики водоснабжения, тепло и энергопотребления теперь работают под управлением SIM-карт «Мегафона».

Сейчас сотрудникам обслуживающей организации не нужно ежемесячно выезжать на объект для снятия показаний потребления энергоресурсов. Благодаря M2M-технологии связистов, в городе стали вести удаленный сбор данных. По защищенному GSM-каналу SIM-карты оператора передают общедомовую статистику. Эту новую технологию для Кирова впервые внедрило муниципальное бюджетное учреждение «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта».

«Мы приобрели специализированное серверное оборудование, позволяющее передавать данные общедомовых счетчиков и предложили нашу услугу компаниям в сфере ЖКХ. В результате заключения первого договора с управляющей компанией 600 SIM-карт «Мегафона» были установлены в общедомовые счетчики для дистанционной передачи показаний потребления энергоресурсов. По поступившим на сервер данным счетчиков, мы оперативно формируем отчеты для управляющей компании. В дальнейшем планируем оказывать данную услугу и другим жилищно-коммунальным организациям Кирова», - рассказал директор ЦДС ГПТ Александр Рыболовлев.

Связисты реализовали такое решение благодаря сервису «М2М-Мониторинг», который позволяет вести оперативный сбор информации по потреблению энергоресурсов, контролировать параметры работы системы и оперативно реагировать на внештатные и аварийные ситуации.

«М2М-технологии значительно упрощают работу компаний в сфере ЖКХ. Поэтому все чаще SIM-карты используют для передачи данных «от машины к машине», что позволяет предприятию экономить на транспортных расходах, поскольку сотрудники получают нужную информацию прямо на рабочем месте. Экономится и время коллектива, так как теперь у представителей компании нет необходимости ежемесячно обходить дома и снимать показания общедомовых приборов учета. Такие эффективные телеком-решения мы готовы предложить для каждого клиента», - отметил руководитель по развитию корпоративного бизнеса компании «Мегафон» в Кирове Рустам Вафин.