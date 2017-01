Mercify представила бесплатное приложение для благотворительности

Mercify Technologies представила бесплатное приложение Mercify для благотворительности. Как рассказали CNews в компании, приложение, уже появившееся в российском, украинском и эстонском AppStore, позволяет создать собственную благотворительную акцию в течение нескольких минут благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

Идея разработчиков заключается в том, чтобы сделать сервис для сбора средств на благотворительность, доступным каждому. Алгоритм прост: установить приложение, выбрать организацию, которой нужно оказать помощь, и запустить новый аукцион благотворительных средств. Для привлечения участников благотворительные акции оформлены в стиле аукционов – в качестве лота пользователи могут выставить прогулку по ночной Москве, встречу в ресторане или поход на выставку. Участники, заинтересовавшиеся лотом, поднимают ставки. Приз получает пользователь, указавший самую высокую цену. 80% от вырученных средств направляются на счет организации, для которой и был в конечном итоге организован аукцион. Оставшиеся 20% идут на развитие проекта, однако уже в скором времени эта комиссия будет постепенно уменьшаться до тех пор, пока компания полностью от нее не откажется.

На сегодняшний день пользователи могут выбирать более чем из 30 направлений благотворительной помощи: поддержать бездомных животных, накормить голодающих в Африке детей, перечислить средства на борьбу с раком и многое другое. Среди партнеров приложения есть такие глобальные благотворительные фонды, как Habitat for Humanity, Oxfam, Marie Keating Foundation, Arms Around The Child, Care Canada, FCancer, The Ocean Foundation, German Doctors и многие другие.

У приложения постоянно расширяется спектр партнеров, ведется работа над его дополнительным функционалом. Сегодня присоединиться к сервису Mercify могут все пользователи iPhone в России, Украине и Эстонии, совсем скоро – и поклонники смартфонов на платформе Android. В планах компании запуск приложения более чем в 70 странах мира.