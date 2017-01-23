«Ростелеком» увеличил скорость интернета в трех поселках Хасанского района

«Ростелеком» объявил об увеличении скорости интернета до 50 Мбит/с в поселках Зарубино, Посьет, Краскино Приморского края. Как рассказали CNews в компании, увеличение скорости стало возможным благодаря модернизации оборудования оптической сети.

Теперь жителям данных поселков доступна линейка безлимитных тарифов на скорости до 40 Мбит/с, а также тариф «Игровой» с максимальной скоростью до 50 Мбит/с. Подключая этот тариф, абоненты дополнительно получают ряд преимуществ для игры World of Tanks: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов «Ростелекома», 100% прокачанный экипаж, навык «Боевое братство» и слот в ангаре.

«Ростелеком» ведет планомерную работу по прокладке новых или модернизации устаревших линий связи. В Приморье в 2016 году оптическими сетями было охвачено 24 тыс. домохозяйств. Это позволяет предоставлять всем жителям региона равные условия в получении телекоммуникационных услуг. Теперь в отдаленных поселках клиенты могут получать современные услуги связи по доступным ценам», – отметил директор Приморского филиала «Ростелекома» Руслан Тулаганов.

Оптические линии дают возможность подключить «интерактивное телевидение» и просматривать более 220 каналов, в том числе свыше 80 каналов в формате высокой четкости (HD). Услуга «Управление просмотром» позволяет воспользоваться паузой и перемоткой, вернуться к началу программы, посмотреть или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня.