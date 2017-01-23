«Ростелеком» завершил крупный внутренний проект по оптимизации отчетности

«Ростелеком» объявил о завершении крупного внутреннего проекта, направленного на оптимизацию процессов сбора, обработки и передачи внешней отчётности самой компании, а также её дочерних предприятий. Как рассказали CNews в компании, проект позволил существенно автоматизировать функции бэк-офиса, связанные с формированием отчётности и передачей заверенной информации в электронном виде.

В рамках работы над проектом были сокращены тысячи процессов, задействованных в подготовке данных, исключено дублирование функций, произведена оптимизация операционных затрат (бумага, расходные материалы и прочее), исключены субподрядные организации, а функции переведены на подготовку собственными ресурсами. Экономия затрат с начала реализации проекта составила уже около 100 млн руб.

Результаты проекта и полученный опыт во внутреннем аутсорсинге бизнес-процессов в группе компаний «Ростелеком» привели к решению монетизировать в будущем накопленные компетенции, предложив участникам рынка сервис аутсорсинга бизнес процессов (Business Process Outsourcing, BPO).

«Ростелеком», обладая развитой инфраструктурой, сможет предложить своим клиентам передачу внешней отчётности организации, а также ряд других услуг в рамках BPO реально полезных бизнесу. Часть из них станут уникальными для России, - говорит руководитель центра компетенций статистической отчётности «Ростелекома» Алексей Лохмаев. - Преимуществом «Ростелекома» станут комплексные решения, более удобные и функциональные, чем существующие на рынке аналогов. Новый облачный сервис станет хорошим поводом пересмотреть свои отношения с уже устаревшими традиционными посредниками, которые часто только усложняют и удлиняют процессы. Продукт нацелен на повышение эффективности бизнеса в целом и отдельных его функций, и мы уверены, будет востребован всеми участниками рынка – неважно, являетесь ли вы уже клиентом «Ростелекома» или нет».