«Мегафон» открывает безлимитный доступ к играм

Компания «Мегафон» запускает новую услугу — «Мегафон.Игры». Абоненты оператора получат доступ более чем к 3 тыс. премиальных игр разных форматов и жанров: гонки, аркады, пасьянсы, логические задачи и многое другое, сообщили CNews в «Мегафоне».

Всего за p5 в день клиенты «Мегафона» смогут без рекламы пользоваться платными игровыми приложениями общей стоимостью в p150 тыс. При первом подключении услуга предоставляется бесплатно в течение семи дней. В подарок от «Мегафона» пользователи имеют возможность бесплатно получать дополнительные игровые бонусы, в том числе доступ к закрытым уровням, артефакты и т.д.

Чтобы подключить услугу, нужно набрать короткую USD-команду на мобильном телефоне *696# или скачать приложение с сайта games.megafon.ru.

Услуга доступна для владельцев смартфонов на базе Android версии 2.3 и выше, а также обычных кнопочных телефонов под управлением Java и Symbian.