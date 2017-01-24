«Мегафон» упростил доступ к услуге «8 800» для малого и среднего бизнеса

«Мегафон» объявил об обновлении линейки тарифных планов «Легкий старт» по услуге «8 800». Как рассказали CNews в компании, теперь подключение стандартного номера 8 800 стало бесплатным, ранее оно обходилось клиенту в 2500 руб.

Сумма ежемесячного платежа стала на 25% дешевле и начинается от 1500 руб. за 400 минут переадресованных звонков на любой телефонный номер РФ всех операторов связи. Стоимость пакета объемом 600 минут составит 2000 руб. в месяц, 1000 минут - 3200 руб.

«Услуга «8 800» популярна среди наших корпоративных клиентов. Если раньше номера 8 800 приобретали крупные компании для организации федеральных колл-центров, то сейчас продолжает расти спрос со стороны среднего и малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, - отметила Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса. - Мы решили запустить обновленную линейку тарифных планов «Легкий старт», чтобы сделать номера 8 800 максимально доступными небольшим организациям».

Стандартный номер 8 800 в рамках линейки стал бесплатным, а номера красивого формата можно приобрести от 8000 рублей.

«Легкий старт» подходит для организаций, которые хотят использовать в качестве контактного единый и бесплатный номер 8 800 вместо городских и мобильных номеров. По умолчанию все звонки с номера 8 800 будут перенаправлены на номер, который указал клиент. При необходимости клиент самостоятельно может настроить «интеллектуальную» переадресацию звонков, которая будет учитывать регион звонящего, время дня, недели и перенаправлять звонки в зависимости от выбранных параметров.

В Личном кабинете услуги есть возможность просмотреть детальную информацию по вызовам. Такой функционал уже включен в услугу и не требует дополнительной оплаты, а также подключения «Виртуальной АТС».