«Техносерв» модернизировал корпоративную сеть ФМС России на базе решений Avaya

В 2016 г. «Техносерв» реализовал целый ряд проектов с применением оборудования и решений Avaya для заказчиков государственного, телекоммуникационного, производственного и других секторов экономики. Однако самым значимым проектом с применением прогрессивных технологий производителя был признан проект модернизации системы телефонии и видеоконференцсвязи ФМС России, в ходе которого системный интегратор внедрил современное решение в области телефонии на базе программно-аппаратного комплекса Avaya Aura и систему многоточечной видеоконференцсвязи Avaya Scopia, сообщили CNews в «Техносерве».

«Проект по модернизации сети ФМС России стал действительно масштабным. Работы проводились на более чем 550 объектах 83-х УФМС России по всей стране. В ходе проекта было установлено около 600 голосовых шлюзов, на обновленную сеть переведено порядка 22 тыс. абонентов, — рассказал Алексей Копейкин, директор по развитию компании «Техносерв». — Полученная награда — это большая честь для нас».

«Ранее ФМС по всей стране обладала большим количеством разнородного и устаревшего телекоммуникационного оборудования, а где-то вообще не было связи, что было большой проблемой для службы и требовало больших затрат на эксплуатацию и связь. Компания “Техносерв” реализовала сложнейший проект создания единой сети унифицированных коммуникаций — обеспечение сотрудников службы на базе IP-технологий — средствами IP-телефонии Avaya Aura и видеоконференцсвязи Avaya Scopia, что в итоге позволило оптимизировать работу службы и снизить затраты на эксплуатацию и связь. Компания применила свою экспертизу по нашим продуктам и продемонстрировала соответствие квалификационным требованиям», — рассказал Алексей Журавлёв, руководитель направления по работе с госструктурами компании Avaya.

Существующая ранее ведомственная телефония ФМС России была построена на базе разнородного оборудования и систем. Отсутствовало ядро системы, а подключение большинства пользователей осуществлялось напрямую к телефонной сети общего пользования (ТФОП) с предоставлением каждому абоненту уникального телефонного номера. Таким образом, отсутствовала единая нумерация телефонов, а функции и сервисы, предоставляемые разрозненным набором АТС, не отвечали современным потребностям ведомства. Использование старых медных кабельных коммуникаций приводило к перебоям связи, ограничивало перемещение и подключение новых абонентов.

В рамках проекта специалисты «Техносерва» выполнили построение новой распределенной АТС Avaya Aura, что включило: построение центрального узла коммутации с внедрением ядра телефонии в сегменте Федерального центра обработки данных (ФЦОД) ФМС в г. Москве; построение резервного центра коммутации на базе ФЦОД ФМС в г. Новосибирске для обеспечения работы всей сети IP-телефонии при выходе из строя основного ядра; создание узлов телефонии — оборудование голосовыми шлюзами и серверами — в центральных региональных управлениях ФМС девяти федеральных округов (ФО) для распределения нагрузки и оптимизации IP-трафика; оборудование типовых узлов связи региональных УФМС с установкой голосовых шлюзов; подключение существующих и новых абонентов сети ФМС к созданной инфраструктуре.

В дополнение, для стандартизации правил набора телефонных номеров ФМС, реализована единая система нумерации ведомства. В зависимости от субъекта Российской Федерации, в котором расположен территориальный орган ФМС, установлены коды зон нумерации, назначены внутренние телефонные номера сотрудников.

Кроме того, в рамках проекта специалисты «Техносерв» установили систему голосовой почты Avaya, которая, помимо функции автоответчика, позволяет вести запись собственных разговоров, принимать и отправлять факсы без использования факс-аппаратов.

Также в ходе работ проведена модернизация существующей системы видеоконференцсвязи (ВКС) ФМС России в Москве. Выполнена установка оборудования ВКС Avaya Scopia, проведена интеграция системы с обновленной IP-телефонией ведомства. Решение дает возможность участия в сеансе видеоконференцсвязи сотрудников с видео- и стационарными телефонами в качестве полноценного видео- или аудиоучастника.

В целом внедренное решение позволило: обеспечить ведомство телефонной связью в рамках всей России с единым планом нумерации и набором сервисов; полностью перейти на IP-телефонию; обеспечить исходящей и входящей связью сотрудников ФМС России с использованием сокращенной нумерации; повысить легкость управления и масштабирования сети за счет централизованного управления; отказаться от медных кабельных коммуникаций, за счет чего добиться гибкости решения, обеспечить экономию затрат на ежемесячную аренду линий, а также на междугородних переговорах; минимизировать издержки на обслуживание; повысить надежность сетей связи до 99,999%, минимизировать время простоя оборудования за счет резервных площадок и балансировки нагрузки.