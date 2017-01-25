«Компьюлинк» построил 320 км ВОЛС в Самарской области в рамках проекта УЦН

Группа компаний «Компьюлинк» объявила о завершении строительства 320 км волоконно-оптической линии в Самарской области в рамках государственного проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). Как рассказали CNews в компании,в результате проведенных работ услугами связи и широкополосным доступом к сети интернет обеспечены 17 населенных пунктов Большеглушицкого, Большечерниговского и Безенчукского муниципальных районов.

Строительство ВОЛС включало прокладку в грунте и монтаж волоконно-оптического кабеля, установку железобетонных опор в географических центрах 17 населенных пунктов, подключение к ним электроснабжения, монтаж «шкафов энергетики» – узлов оптической сети, обеспечивающих подключение к магистральной ВОЛС и к электрической сети 220 В. Компанией выбирались наиболее удобные трассы прокладки ВОЛС и места установки конечных опор, а затем выполнялось имущественное оформление конечных точек доступа (межевание, постановка на кадастровый учет и заключение договоров аренды земельных участков).

При строительстве ВОЛС «Компьюлинк» использовал технологию горизонтально направленного бурения: с помощью специальной установки в грунте осуществляется щадящий прокол, позволяющий сохранить природный ландшафт. Такой метод обеспечивает прокладку кабеля связи без поверхностного вскрытия почвы.

Данным проектом системный интегратор продолжает серию работ по сокращению существующего разрыва в качестве предоставления услуг передачи данных для жителей удаленных населенных пунктов в РФ с численностью от 250 до 500 чел. Важной особенностью контракта является предоставление услуг по модели TriplePlay, когда высокоскоростной доступ в Интернет, подключение к кабельному телевидению и телефонной связи обеспечиваются посредством одного кабеля.

Государственную программу по устранению цифрового неравенства начало «Ростелеком». Перед оператором интернет-доступа, а также компаниями-исполнителями этой стратегии стоит задача не только обеспечить качественной связью отдаленные уголки России, но и объяснить жителям ее преимущества и научить пользоваться государственными и муниципальными услугами в электронном виде. В Самарской области координатором проекта УЦН является структурное подразделение компании «Ростелеком» – «Волга», которое действует на территории Приволжского федерального округа.

«На выполнение данного проекта было отведено четыре месяца. Сложность состояла в том, что в Самарской области нет единой энергосбытовой компании, в каждом муниципальном районе энергоснабжение обеспечивает отдельная структура. В силу этой особенности нам необходимо было заключить дополнительные контракты с каждой компанией. В результате этого сотрудничества нам удалось повысить уровень развития информационных и коммуникационных технологий в 17 малочисленных городах и селах Большеглушицкого, Большечерниговского и Безенчукского муниципальных районов. Услугами современной высококачественной связи могут пользоваться сельскохозяйственные предприятия, коммунальные структуры, органы местного самоуправления и социальной инфраструктуры», – сказал Алексей Клименко, вице-президент «Компьюлинк».

Первую точку доступа в рамках программы УЦН «Компьюлинк» построил в 2014 г. в деревне Михайловское, в 45 километрах от центра Костромы. Данный проект успешно прошел тестирование, поэтому на федеральном уровне была одобрена возможность его тиражирования в других регионах РФ.