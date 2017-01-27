Число базовых станций 4G+ «Мегафона» в Центральном филиале выросло в 2 раза

«Мегафон» реализовал серию масштабных проектов по развитию сети 4G+ на территории Центрального филиала. В результате за год удалось значительно расширить зону покрытия, увеличить емкость сети и скорость передачи данных, сообщили CNews в «Мегафоне».

В 2016 г. количество базовых станций «четвертого поколения» оператора выросло почти в два раза, а доступ к высокоскоростному интернету впервые получили жители более 60 городов и населенных пунктов на территории Центрального филиала компании. Основное строительство сети 4G+ пришлось на Брянскую, Владимирскую, Курскую и Рязанскую области. Здесь оператор запустил около 650 новых объектов связи, обеспечив клиентов мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/c в областных центрах и до 70 Мбит/c в районах области. Такие скорости стали возможны благодаря развитию сети сразу в двух диапазонах: 2600 МГц и 1800 МГц.

Работы по оптимизации сети 4G+ прошли и в Нижегородском регионе. В черте города оператор расширил зону и емкость сети в местах максимальной концентрации трафика, а также обеспечил покрытие LTE-Advanced во всех районах города. В области в зону действия 4G+ вошел город Семенов, присоединившись к Кстово, Дзержинску, Арзамасу, Балахне, Богородску и Бору, где высокоскоростным интернетом клиенты «Мегафона» активно пользуются уже третий год. В целом на сегодняшний день услуги передачи данных в сетях 4G+ доступны более 60% населения региона.

«Наши клиенты генерируют большой объём трафика в сети, скачивая ежедневно более 200 ТБ информации. Такой объем приблизительно занимают 50 тыс. фильмов в высоком качестве. Для того, чтобы пропускать такой поток данных, мы постоянно работаем над качеством сети, увеличивая ее емкость, зону покрытия и скоростные характеристики. Мы используем стратегию эффективного развития инфраструктуры и задействуем весь свой частотный ресурс при строительстве сетей. В результате наши клиенты получают высокие скорости мобильной передачи данных, позволяющие им оперативно работать с тяжелым контентом, загружать и отправлять большие объемы информации», — отметил директор по инфраструктуре Центрального филиала компании «Мегафон» Андрей Абрамов.

Развитие инфраструктуры «Мегафона» коснулось и других направлений. В 2016 г. оператор увеличил емкость существующей сети 3G в ряде городов и населённых пунктов Центрального филиала, а также внедрил технологию HD-Voice, которая создает ощущение «живого» общения.