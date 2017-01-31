Покрытие сети 4G Beeline обеспечено по всей территории Ташкента

Оператор связи Beeline (торговая марка OOO Unitel) объявил о полном покрытии территории столицы сетью четвертого поколения 4G. Теперь интернет-сервисы Beeline доступны на сверхскоростях 4G по всему Ташкенту, сообщили CNews в операторе.

Комментируя событие, руководитель службы по связям с общественностью Unitel Ораз Абдуразаков заявил: «Всё то, чего абоненты ждут от мобильного интернета — потоковое HD-видео, любимые фильмы и музыка, теперь доступно буквально одним касанием. Специально для любителей видеостриминга и скачивания “тяжелых” файлов созданы новые объемные пакеты для 4G».

Чтобы в полной мере воспользоваться всеми возможностями современной сети LTE, необходимо заменить SIM-карту старого образца на USIM с поддержкой новой технологии в любом из официальных офисов Beeline.

Как отмечается, 4G в сети Beeline работает на частотах диапазона LTE 850 (band 18 и band 5), обеспечивающих высокое качество мобильного интернета благодаря установке оборудования последнего поколения.