Совместное решение Zelax и Wellink обеспечит маршрутизацию на основе качества каналов связи

Российские компании Zelax и Wellink заключили соглашение о технологическом партнерстве, целью которого является подготовка комплексного решения, способного обеспечить маршрутизацию на основе качества каналов связи и информационных сервисов (Quality Based Routing — QBR). Об этом CNews сообщили в Wellink.

По информации компании, в настоящее время программно-конфигурируемые сети (SDN) являются наиболее перспективными для построения корпоративных сетей связи. SDN решения разрабатывают такие крупные компании, как Google, Amazon и Facebook.

Zelax постоянно работает над тем, чтобы линейка предлагаемых решений соответствовала требованиям времени и именно поэтому разрабатывает собственную комплексную SDN систему. Wellink, в свою очередь, является поставщиком решений для измерения и контроля качественных характеристик каналов связи, а также экспертом в области обеспечения SLA. Компании намерены обеспечить совместную работу SDN-контроллера Zelax и платформы мониторинга качества каналов связи Wellink wiSLA. В результате данного сотрудничества будет создана система управления мультивендорной IP/MPLS/OpenFlow-сетью с маршрутизацией в зависимости от качества каналов (QBR).

В разрабатываемой версии SDN-контроллера Zelax реализован математический алгоритм многокритериальной оптимизации процессов построения маршрутов, который учитывает не только пропускную способность каналов, но и задержку, джиттер, потери пакетов, пояснили в Wellink. Платформа Wellink wiSLA будет измерять характеристики IP-соединений в реальном времени и предоставлять эту информацию SDN контроллеру, который на ее основе оптимальным образом настроит маршрутизацию в сети.

Такой подход, по задумке компаний, позволит оптимизировать и автоматизировать реакцию сетевого оборудования на деградацию качества каналов и организовать передачу данных с гарантированным уровнем сервиса (SLA).

«Наша платформа wiSLA традиционно определяет источник проблем качества связи. Логичным продолжением мониторинга является принятие решения об изменении маршрута с основного на резервный канал. Архитектура SDN позволяет реализовать концепцию управления трафиком по качественным показателям сервиса. Сотрудничество с Zelax будет направлено на оптимизацию предлагаемых компаниями решений в сфере систем управления сетями передачи данных и повышения качества услуг связи», — прокомментировал событие генеральный директор Wellink Владимир Лёвин.

Действующий макет программно-конфигурируемой сети Zelax и Wellink планируют продемонстрировать уже в апреле нынешнего года.