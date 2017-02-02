«Русинформэкспорт» займется разработкой системы «Умный город» для Актюбинской области Казахстана

Госкорпорация Ростех объявила о подписании меморандума о стратегическом сотрудничестве между «Русинформэкспорт» и Акиматом Актюбинской области на разработку целевой модели «Умного города». Для компании «Русинформэкспорт» это стало первым действенным шагом после смены топ-менеджмента компании в конце 2016 г., сообщили CNews в «Ростехе».

Сегодня в здании госкорпорации Ростех прошла встреча Акима города Актобе Ильяса Испанова и председателя совета директоров «Русифнормэкспорта» Кирилла Ганина, в ходе которой был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Акимат и «Русинформэкспорт», принимая во внимание актуальность и востребованность проекта по созданию инфраструктуры электронного правительства Казахстана, заключили соглашение об обмене опытом по созданию системы «Умный город». Меморандум предусматривает аудит информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов власти Актюбинской области, разработку целевой модели системы «Умный город», а также разработку и согласование вариантов финансирования проекта.

«Умный город» — это комплексный проект, охватывающий разные направления для управления городом, высоким уровнем качества жизни, мобильностью, бережным отношением к окружающей среде, населением, активно участвующим в жизни города, а также высокоэффективной экономикой. В рамках проекта «Умный город» «Ростех» разрабатывает платформу для управления инфраструктурой города: видеокамерами, системой электронных услуг, образованием, транспортной системой, хранением и обработкой данных и др. «Ростех»планирует, что основными заказчиками станут регионы, а госкорпорация будет поставлять все компоненты системы, внедрять ее и обслуживать по контрактам полного жизненного цикла. Пилотный проект «Умного города» уже запущен в Нижнем Тагиле.

Как отмечается, развитие комплексных проектов в рамках электронного кластера корпорации — одно из приоритетных направления при реализации стратегии кластера, предусматривающей увеличение доли гражданской продукции в выручке до 60% к 2025 г.