«Мегафон» обеспечит связью Роспотребнадзор Белгородской области

«Мегафон» объявил о победе в тендере на предоставление услуги «Бесплатный номер 8800» и корпоративной мобильной связи управлению Роспотребнадзора по Белгородской области. Как рассказали CNews в компании, в рамках нового расширенного контракта клиенту предоставлена услуга федеральной «горячей» линии «Бесплатный номер 8 800». Жители и гости области, а также владельцы и сотрудники предприятий, нуждающиеся в поддержке, защите и разъяснении их прав, могут бесплатно обратиться в Роспотребнадзор по телефону 8-800-222-04-31.

«Уже второй год подряд работу нашей «горячей линии» обеспечивает компания «Мегафон». В прошлом году поступило 819 устных обращений. Большая часть (661) касались нарушений защиты прав потребителей, по вопросам санитарно-эпидемиологического надзора позвонил 141 гражданин, 2 обращения были направлены на организацию надзора, оставшиеся 15 не входят в компетенцию управления», - сказала Наталья Потявина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области.

«Мегафон» обеспечил корпоративную мобильную связь для сотрудников областного управления Роспотребнадзора, а также руководителей восьми территориальных отделений ведомства в районных центрах Белгородчины. Из сети другого оператора по услуге MNP портированы 23 рабочих номера и переподключены на удобный спецтариф от «Мегафона».

«Наши телеком-услуги помогают ведомству оперативно решать рабочие вопросы, - отметил Михаил Туровский, директор Белгородского отделения «Мегафон». – Специфика их деятельности такова, что каждому сотруднику часто приходится бывать в деловых поездках по региону и при этом важно быть все время на связи. Поэтому развитая сеть 2G/3G/4G-сеть и высокая доступность услуг связи как в крупных городах, так и малых населённых пунктах стала важным критерием отбора в рамках торгов. Также свою роль сыграли наш многолетний опыт работы с госсектором и индивидуальный сервис».