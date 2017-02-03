«Мегафон» поставит телеком-инфраструктуру для Кубка конфедераций FIFA 2017 и ЧМ FIFA 2018

«Мегафон» сообщил о том, что его выбрали официальным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения высокого качества связи на всех мероприятиях Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как рассказали CNews в компании, сумма договора составила 4.251.340.200 руб.

В рамках договора с компанией «Национальный центр информатизации» оператор обеспечит строительство, подготовку и эксплуатацию всей технической телекоммуникационной инфраструктуры на всех объектах, где будут проводиться спортивные мероприятия международного значения: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. «Мегафон» развернет сеть на площади всех стадионов, обеспечит стабильную связь на тренировочных базах, в 400 гостиницах, офисах оргкомитета и ЦОДах.

«Победа в конкурсе дает нам возможность показать все преимущества инфраструктуры «Мегафона». Имея за плечами опыт работы на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, на Универсиаде в Казани мы можем гарантировать: у гостей и организаторов чемпионата будет связь высочайшего качества и интернет на максимальной скорости», - сказал Сергей Солдатенков, генеральный директор компании «Мегафон».

«Мегафон» обладает развитой инфраструктурой связи, масштабной магистральной сетью, широким частотным спектром, использует комплексный подход при решении задач и обладает уникальным опытом по обеспечению международных мероприятий государственного значения. За последние 5 лет кроме спортивных мероприятий «Мегафон» обеспечил связью Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 г., G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 г., является постоянным партнером Петербургского международного экономического форума начиная с 2011 г., «Россия-АСЕАН» в 2016 г.

Оказание услуг по предоставлению инфраструктуры должно быть завершено до конца ноября 2018 г. По окончании планируется использовать созданную инфраструктуру для повышения качества связи и создания более комфортных условий для общения внутри сети.

В рамках договора предусмотрено обеспечение оборудованием для автоматизированной системы расчетов (биллинга), взаимодействия и контроля доступа на стадионах, проверки аккредитуемых лиц и создания специальной службы технической поддержки для оперативного приема обращений.

В качестве поставщика инфраструктуры и дополнительных услуг «Мегафон» предоставит на всех спортивных объектах магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в интернет, ISDN, защиту от DoS/DDoS-атак, обслуживание ЛВС для организации стабильной работы всех типов связи: фиксированной, мобильной и телематической.

Инфраструктура оператора позволит сотрудникам НЦИ оказывать качественные информационно-справочные услуги, организовывать пункты обслуживания абонентов, а также поддерживать «горячие» линии контактного центра для консультирования и решения технических проблем и взаимодействия со СМИ – на русском и английском языках.