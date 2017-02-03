Россия: объем рынка массовых рассылок в 2016 году вырос всего на 1,5%

Согласно отчету компании «Телеком Дейли», объем электронных сообщений в России, отправленных при информирования нескольких и более пользователей, вырос на 2,1 млрд единиц в течение прошлого года — со 150,3 млрд в 2015 г. до 152,4 млрд в 2016 г. При этом доля электронной почты выросла незначительно, количество SMS, напротив, снизилось — на фоне заметного роста рассылки сообщений через мобильные мессенджеры, сообщили CNews в «Телеком Дейли».

Среди основных вариантов информирования с использованием электронных средств в компании назвали: бесплатные для пользователя SMS, оплаченные SMS (информирование от банков, развлекательных сервисов и пр.), электронные письма, сообщения через мессенджеры и мобильные приложения, голосовое информирование (как специалистами колл-центров, так и с помощью программы-автоинформатора). Каждый канал имеет свою специфику, однако с развитием сетей широкополосного и мобильного доступа уровень технической доступности, как правило, уже превышает 95%, указали в «Телеком Дейли».

Рассылка по SMS успешно проходит при использовании любых мобильных сетей и любых мобильных телефонов, имеет высокую долю прочитываемых сообщений, но, в то же время, это сравнительно дорогая услуга при ограниченном размере сообщения. Рассылка по электронной почте доступна везде, где есть доступ к интернету: Wi-Fi, проводной широкополосный доступ к сети, спутниковая связь, мобильная связь. Технически электронной почтой имеет возможность пользоваться около 77% населения РФ. На практике, по данным опросов, реальных пользователей меньше — около 60% населения РФ.

Для сравнения, охват другого канала, мессенджеров, существенно уже — соответствующая программа может быть установлена либо на смартфоны, обладателями которых являются на конец 2016 г. 53% населения РФ, либо на персональные компьютеры, которые имеются у 75% россиян. На практике наиболее популярный в РФ мессенджер, Viber, имеет проникновение свыше 43% населения, отметили в «Телеком Дейли».

Основные свойства различных вариантов рассылки сообщений

Товар Доступность сетей, % от населения РФ Доступность технических средств, % от населения РФ Использование, % от населения РФ Идентификация конечного получателя – физлица Скорость доставки Доля прочтения / прослушиван ия получателям и сообщений Размер сообщения Стоимость для конечного получателя сообщения – физлица SMS Свыше 97% 96% 95% Самый удобный вариант доставки информации. Идентификация проводится оператором связи при подписании договора на оказание услуг связи, однако заказчик не может проверить принадлежность данного идентификатора конкретному получателю. Идентификация возможна только на этапе сбора контактов получателя В течение 1 минуты 90% 160 символов Бесплатно либо в среднем 60 руб. в месяц Электронная почта Свыше 97% 87% 69% Идентификация возможна на этапе сбора контактов получателя. Дальнейшее подтверждение получателем В течение 1 минуты 73%, процент падает так как зачастую фильтры блокируют рекламные рассылки или человек видит заголовок письма и не открывает Фактически не ограничен Бесплатно Мессенджеры Свыше 97% 79% Более 60% Идентификация возможна на этапе сбора контактов получателя. Дополнительная идентификация по абонентскому номеру, подтверждается получателем В течение 1 минуты 65% Нет заявленных ограничений Бесплатно Приложения (push-уведомления) Свыше 97% 51% 24% Идентификация возможна на этапе сбора контактов получателя. Дополнительная идентификация по абонентскому номеру или имени получателя, подтверждается получателем В течение 1 минуты 75% Фактически не ограничен Бесплатно Голосовое информирование Свыше 99% До 100% 79% Идентификация возможна на этапе сбора контактов получателя. Дополнительная идентификация по абонентскому номеру. Возможно устное подтверждение личности абонента В течение 1 минуты Высокая (возможен повторный дозвон, если абонент не дослушал сообщение до конца) Не ограничен Бесплатно

Источник: «Телеком Дейли»

Из отчета следует, что за 2016 г. произошли изменения в динамике использования различных информационных каналов. Причем вектор был разным: доля SMS уменьшилась на 1%, тогда как доля мессенджеров выросла на 3%. Также выросли на 1% доли использования личного кабинета и мобильных приложений. Это произошло благодаря развитию рынка ШПД и подключению новых абонентов.

Объем рынка массового доведения сообщений до потребителей (информирования) в РФ, 2015-2016 гг., млрд сообщений

2015 2016 SMS рассылки бесплатные для абонента 45 45,5 Рассылки платные для абонента (по его желанию) в виде SMS. Банковские уведомления, др. услуги 15 15,5 Голосовое информирование (количество исходящих вызовов, совершенных операторами аутсорсинговых колл-центров) 0,16 0,16 Мессенджеры, приложения 4,7 5,3 Электронная почта 80,5 81 Итого 150,3 152,4

Источник: «Телеком Дейли»

Из приведенной выше таблицы видно, что за 2016 г. наибольший рост в % выражении получили мессенджеры. Данный рост образовался благодаря более привлекательной стоимости и достаточному объему сообщений. Число подключения уведомлений (при помощи SMS на платной основе) составило порядка 35%, то есть 87,5 млн. Они генерируют часть платного SMS-трафика в количестве 15,5 млрд сообщений.



Каналы получения населением РФ информационных и рекламных сообщений от организаций

На долю бесплатной рассылки SMS приходится не более трети всех вариантов рассылок по трафику сообщений, тогда как на доставку сообщений посредством электронной почты приходится 53% всех сообщений, что говорит о явном доминировании данного варианта, подчеркнули в «Телеком Дейли».



Предпочитаемые каналы получения населением РФ информационных и рекламных сообщений от организаций

Опрос показал, что, если бы у населения РФ была возможность выбирать, по каким каналам получать сообщения, россияне бы не отдали явного предпочтения какому-либо из каналов. SMS-рассылки выбрали бы 32% респондентов в 2015 г. и 31% в 2016 г. При этом рассылка сообщений при помощи мессенджеров набирает с каждым годом все большую долю. Хотя бы один или несколько других каналов выбрали бы 65% респондентов в 2015 г. и 67% в 2016 г. Таким образом, заказчики (юридические лица) могут выбрать любой из представленных на рынке взаимозаменяемых каналов информирования (SMS / электронная почта / мессенджеры / приложения / голосовое информирование и т.д.) или же их комбинацию. При этом достигается экономическая выгода для заказчика услуги за счет наличия условно-бесплатных инструментов информирования (электронная почта), а также повышается вероятность доставки и прочтения сообщения клиентом за cчет мультиканального информирования (SMS-электронная почта-мессенджеры), набирающего популярность на рынке.

Об отчете

Информацию для отчета «Анализ рынка массового информирования пользователей интернета, с помощью разного вида сообщений, в динамике 2015-2016 гг.» компания «Телеком Дейли» получила как из открытых источников, включая данные Минкомсвязи и Росстата, так и путем опроса населения (репрезентативная выборка из 1350 человек).