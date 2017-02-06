Linxdatacenter продал телеком-сегмент китайской компании CITIC Telecom CPC

Компания Linxdatacenter завершила сделку по продаже телеком-сегмента китайской компании CITIC Telecom CPC. Китайская компания CITIC Telecom CPC International Limited, принадлежащая конгломерату CITIC Group, приобрела зарегистрированную в Нидерландах компанию Linxtelecom B.V. и 13 ее дочерних структур. Сделка является важным шагом в развитии бизнес-стратегии Linxdatacenter. Она открывает компании двери на закрытый рынок Китая и расширяет возможности ведения бизнеса в области центров обработки данных и облачных решений в России и Польше, сообщили CNews в Linxdatacenter.

Компания планирует вложить полученные от завершенной сделки средства в собственные ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге и Варшаве, а также направить на дальнейшее развитие облачных сервисов на базе платформы LinxCloud. Это обусловлено стратегическими планами компании, так как она на протяжении длительного времени инвестирует в увеличение мощности и надежности решений, предоставляемых клиентам, а также поддержку инициатив, направленных на расширение консалтинговой экспертизы. К примеру, в 2015 г. производительность московского ЦОД была увеличена вдвое, а в Санкт-Петербурге был запущен международный центр экспертиз LinxLab, рассказали в Linxdatacenter.

Решение компании разделить активы, связанные с телекоммуникационными услугами и облачными технологиями, было принято около полутора лет назад, и после этого был начат поиск стратегического покупателя для телеком-составляющей компании. Консультантом сделки выступила компания Bank Street (Нью-Йорк, США).

По словам представителей Linxdatacenter, интерес к покупке проявило множество компаний из стран Европы и Дальнего Востока, однако потенциальные преимущества от сделки с телеком-оператором Китая стали очевидны обеим компаниям с начала переговоров. Дата-центры Linxdatacenter получают прямой доступ к телекоммуникационной сети и закрытому рынку хранения, обработки и передачи данных в Китае, где у компании уже есть ряд клиентов.

В свою очередь, CITIC Telecom реализует экономическую и стратегическую инициативу китайского правительства, известную как «Один пояс и один путь». Она направлена на развитие интеграции евразийских стран и формирование новой модели международного сотрудничества. Ожидается, что благодаря приобретению Linxtelecom сеть CITIC Telecom объединит Китай с Европой, Россией, Центральной Азией и остальным миром.

«После того, как в 2014 году западные страны начали вводить в отношении России санкционные меры, ответной реакцией стало углубление российско-китайских торговых отношений и разработка законодательства, касающегося защиты персональных данных. Обе эти инициативы сказались на развитии бизнеса Linxdatacenter крайне положительно, — рассказал Хейко Х. Кооп, главный исполнительный директор Linxdatacenter и Linxtelecom. — Мы ориентируемся на дальнейшее усиление международного присутствия нашей компании и развиваем сотрудничество с компаниями, которые делают ставку на развитие своего бизнеса в России. Все наши сотрудники свободно говорят по-английски и на некоторых других языках. Мы помогаем нашим клиентам понимать строго регулируемое российское законодательство и соответствовать ему».