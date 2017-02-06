«Ростелеком» увеличил число подключенных по «оптике» многоквартирных домов Волгоградской области

«Ростелеком» объявил о том, что в 2016 году компания подключила по оптике свыше 200 многоквартирных домов Волгоградской области. Как рассказали CNews в компании, для этого оператор ввел в эксплуатацию волоконно-оптические линии связи и мультисервисное оборудование, позволяющее охватить интернет-услугами более 20 тысяч домохозяйств в регионе.

Сеть высокоскоростной передачи данных позволяет новоселам получить целый комплекс телекоммуникационных услуг: цифровую телефонию, доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с, «Интерактивное ТВ» с более чем 200 телеканалами, включая каналы формата HD.

Более 40% жителей многоквартирных домов Волгоградской области выбрали «Ростелеком» в качестве провайдера. Сегодня по технологии ETTH в Волгоградском филиале «Ростелекома» подключены около 50 тыс. пользователей услуги широкополосного доступа в сеть интернет (ШПД) и около 30 тысяч абонентов «Интерактивного телевидения».

Татьяна Бусова, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала «Ростелеком», сказала: «Услуги связи стали базовой потребностью каждого человека – как свет, вода, тепло в наших домах. С 2016 года «Ростелеком» предоставляет полный пакет услуг связи: интернет, стационарный телефон, ТВ и мобильную связь. Теперь наши пользователи могут получить все необходимые телекоммуникационные сервисы в режиме «одного окна» с единым высоким качеством, широким набором опций, единым счётом для оплаты и каналом технической поддержки».

Сегодня абонентам, подключенным в Волгоградском регионе по оптике, доступен пакет услуг «Семейный», идеально подходящий для большой семьи. Пакет состоит из двух основных услуг (Домашний интернет+Интерактивное ТВ) или из трёх (Домашний интернет+Интерактивное ТВ+Домашний телефон). Интернет предоставляется на скорости до 100 Мбит/с, а количество ТВ каналов по пакету «Твой Оптимальный» - до 153.

При подключении пакета из двух услуг абонент получает дополнительные услуги и сервисы: Антивирус «Dr. Web Премиум», услугу «Ребенок в доме», которая защищает детей от нежелательной информации в интернете, услугу «Мультирум» с возможностью подключения до трёх ТВ-приставок, услугу «Управление просмотром», предполагающую постановку на паузу, перемотку, пользование архивом передач за последние 72 часа и запись контента в «облако» «Ростелекома».

Пакет из трех услуг, с домашним телефоном, включает тариф «Повременный» и опцию «Ноль внутри сети», предоставляющую по 150 минут в месяц местных, междугородных и внутризоновых телефонных соединений в направлении «Домашних телефонов» ПАО «Ростелеком» за 0 руб.