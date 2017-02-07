Предприятия Роснефти и Газпрома выбрали связь МТС

МТС сообщила о победе в тендерах на оказание услуг крупнейшим предприятиям нефтегазовой отрасли в Тюменской области. Как рассказали CNews в компании, МТС продолжит оказывать услуги связи «РН-Няганьнефтегаз» (ХМАО) и «Тюменнефтегаз» (юг Тюменской области), входящим в компанию «Роснефть», а также Новоуренгойскому газохимическому комплексу (ЯНАО), относящемуся к структуре «Газпрома».

В компании «РН-Няганьнефтегаз» МТС обеспечила голосовой связью, мобильным интернетом и другими мобильными сервисами более полутора тысяч сотрудников, в том числе работников нескольких удаленных месторождений, находящихся в тайге. Аналогичные услуги МТС предоставляет и для удаленного Новоуренгойского газохимического комплекса, стройка которого ведется между Новым Уренгоем и Коротчаево.

Для компании «Тюменнефтегаз» МТС выделила защищенный канал телефонной связи, а также защищенный проводной интернет на скорости более 100 Мбит/c между офисами компании в Тюмени и Новом Уренгое.

«Ямал является для нас территорией создания персональных решений для корпоративных клиентов. Удаленность и масштаб предприятий предлагают нестандартные задачи, с которыми мы успешно справляемся. Качественная связь помогает наладить работу между различными производственными площадками и оперативно реагировать на любые, в том числе внештатные ситуации. Именно поэтому крупные заказчики проявляют все больший интерес к мобильному интернету и ежегодно увеличивают объемы передаваемого трафика. Только за последний год наши корпоративные клиенты повысили активность работы в сети вдвое. Показателем доверия к компании и высокого качества услуг МТС является тот факт, что представители нефтегазовой отрасли уже не первый год выбирают нас в качестве основного оператора связи. И, более того, к нам переходят от других операторов новые клиенты», — сказал директор по бизнес-рынку МТС на Урале Александр Белимов.

В ходе конкурса на предоставление связи предприятиям нефтегазовой отрасли сравнивалось качество услуг, география покрытия, дополнительные возможности по оптимизации стоимости наиболее востребованных услуг и общая ценовая политика операторов. В конкурсах принимали участие крупнейшие операторы связи, компания МТС предложила наиболее привлекательную стоимость услуг и высокий уровень сервиса, а также полный спектр инновационных продуктов.