Москвичи заказали полмиллиона номеров в интернет-магазине Tele2

Tele2 объявил итоги работы в онлайн-канале в столичном регионе. Как сообщили CNews в компании, в 2016 году средний ежеквартальный прирост подключений к сети Tele2 через интернет-магазин составил 13%.

Оператор отметил значительный рост популярности этого канала продаж среди абонентов Московского региона. Во втором полугодии 2016 г. количество подключений через интернет-магазин выросло на 22% по отношению к первому, а общее количество номеров, приобретенных абонентами с начала работы интернет-магазина, превысило 500 тысяч. При заказе SIM-карты большинство столичных абонентов выбирает пакетные тарифные планы («Черный», «Очень черный», «Самый черный» и «Сверхчерный») – им отдают предпочтение более 70% клиентов интернет-магазина Tele2.

Номерная емкость онлайн-витрины сейчас превышает 180 тысяч вариантов. На сайте msk.shop.tele2.ru представлен широкий выбор SIM-карт всех категорий, в том числе комплекты номеров, отличающихся друг от друга всего одной цифрой. Серебряные, золотые и платиновые номера по-прежнему востребованы среди столичных абонентов: в прошлом году они приобрели более 4 тысяч SIM-карт с красивыми цифровыми комбинациями.

В 2016 г. увеличилось количество заказов брендированного оборудования в интернет-магазине: среднемесячный прирост составил 34%. Наибольшей популярностью пользовался смартфон Tele2 Mini, на втором месте оказался Tele2 Midi, замыкает тройку лидеров Tele2 Midi LTE. В конце прошлого года линейка брендированных устройств расширилась еще на две модели – Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE.

Клиенты интернет-магазина Tele2 могут получить свой заказ в любой из наиболее удобных 300 точек продаж или с помощью курьерской доставки: в июне 2016 г. она стала бесплатной для жителей всего Подмосковья. В прошлом году услугой самовывоза воспользовалось 78% клиентов, остальные 12% получили заказы с помощью курьера. Кроме того, оператор запустил в онлайн-канале услугу MNP с доставкой: для этого на сайте нужно заполнить простую заявку на перенос номера в сеть Tele2. Количество онлайн-обращений на подключение к Tele2 по MNP в 2016 году составило более 40% от общего числа заказов в интернет-магазине.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Доля проникновения интернета в Москве самая высокая среди регионов России, что подтверждают исследования. Поэтому именно в столице онлайн-ретейл набирает с каждым годом все большие обороты. Отрасль телекоммуникаций не стала исключением: в течение всего прошлого года мы наблюдали растущую популярность онлайн-канала в Московском регионе. Важными причинами увеличения посещаемости интернет-магазина стали выгодные тарифы Tele2, обновление пула номеров, расширение линейки собственных смартфонов – все это в простом и понятном интерфейсе сайта. В этом году мы продолжим предлагать интересные акции и радовать абонентов привлекательными ценами, чтобы сделать процесс подключения к Tele2 максимально простым и удобным для наших клиентов».