МТС и МГТС готовятся к внедрению 5G

Телекоммуникационный оператор МТС и оператор местной проводной связи МГТC представили новую технологическую стратегию развития в Московском регионе на 2017-2020 гг. Как рассказали CNews в МТС, операторы намерены усилить совместную работу по развитию мобильного и фиксированного доступа в интернет. К концу года МТС планирует довести количество базовых станций, подключенных при помощи технологии GPON, до 40-45% с 25% на сегодняшний день. Данное решение позволит максимально использовать ресурсы мобильной инфраструктуры, повысить качество и стабильность сервисов для абонентов, подчеркнули в компании.

МГТС, в свою очередь, в 2017 г. начнет массовое внедрение технологии XG-PON (10GPON) на своей сети. Это позволит МГТС стать цифровой платформой для мобильных операторов при переходе на 5G. Первые тестовые зоны 10GPON появятся в 2017-2018 гг. на наиболее загруженных участках сети. Переход на технологию 10GPON планируется завершить к 2020 г.

Компании также продолжат совместную работу над тестированием стандарта 5G. МТС проведет в текущем году тестирование пилотных зон стандарта «пятого поколения», которые будут запущены в ходе мирового футбольного первенства в 2018 г. В апреле этого года МГТС проведет испытания совместимости 10 GPON и 5G-технологий от Nokia. МТС и Nokia уже провели тестирование технологии 5G, в ходе которого удалось получить скорость мобильной передачи данных 4,5 Гбит/с, что в разы превышает предельные значения скоростей существующих мобильных и фиксированных стандартов, отметили в операторе.

«Совместная с МГТС работа над развитием сети в Московском регионе дает нам массу преимуществ как с точки зрения скорости и качества развития инфраструктуры, так и оптимизации капитальных затрат, — заявил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров. — С точки зрения развития технологии 5G фиксированные каналы МГТС стандарта 10GPON могут стать основой оперативного строительства мобильной сети нового поколения на территории московского региона».

«Мы стоим на пороге кардинальных изменений в мире, стандарт 5G даст толчок развитию робомобилей и устройств с поддержкой дополненной и виртуальной реальности, всего рынка IoT- и М2M-решений. Новые технологии приведут к многократному росту трафика, что станет новым вызовом для операторов связи и потребует от них увеличить пропускную способность сети в разы. Мы сегодня готовим решение, которое позволит МГТС заложить основы для скорейшего внедрения инновационных сервисов в Московском регионе», — заявил генеральный директор МГТС Андрей Ершов.

Тесты на совместимость технологий GPON и XG-PON были начаты на оборудовании Huawei в Центре тестирования соответствия МГТС еще в 2015 г. Результат тестирования положительный: оба стандарта (GPON и XG-PON) сосуществуют на одной распределительной сети. Максимальная скорость, достигнутая в ходе тестирования, составила 8,5 Гбит/с в сторону абонента, указали в МТС.