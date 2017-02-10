Brain4Net создала решение для построения сервисно-ориентированной инфраструктуры Metro-сетей

Компания Brain4Net разработала решение B4N Carrier Ethernet Transport, которое обеспечивает построение сервисно-ориентированной инфраструктуры Мetro-сетей и упрощает переход к гибким архитектурам опорных сетей сервис-провайдера.

Как рассказали CNews в Brain4Net, в основе B4N Carrier Ethernet Transport лежит сервисная платформа B4N Service Platform, которая объединяет в себе принципы программно-определяемых сетей (Software Defined Networks, SDN), виртуализации сетевых функций (Network Functions Virtualization, NFV) и оркестрации жизненного цикла сервисов (Lifecycle Service Orchestration, LSO).

B4N Carrier Ethernet Transport позволяет создать сетевую инфраструктуру, которая строится на bare-metal оборудовании, а также обеспечивает бесшовную интеграцию сервисов подключения и многопользовательских NFV-приложений в телеком-«облаке», рассказали в компании.

В целом по информации Brain4Net, решение обеспечивает: автоматизацию предоставления сетевых Carrier Ethernet-сервисов; уменьшение капитальных затрат (CAPEX) за счет использования bare-metal-коммутаторов вместо дорогих MPLS-роутеров c избыточной функциональностью в городских сетях; ускорение вывода сервисов на рынок; внедрение эффективных стратегий кросс-продаж за счет расширения каталога услуг VPN дополнительными сервисами телеком-«облака»; обеспечение дальновидной стратегии перехода к сетям пятого поколения.