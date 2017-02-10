МТС запустила сеть на стадионе «Крестовский»

МТС объявила о запуске в эксплуатацию сети на одном из крупнейших стадионов страны. Как рассказали CNews в компании, 10 тыс. жителей и гостей Северной столицы смогут оценить качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС уже 11 февраля во время часового мотошоу, которое пройдет на стадионе на Крестовском острове.

На текущий момент в общую активную антенную систему (ADAS) интегрировано 23 базовых станции, работающих в трёх частотах диапазонах: DCS-1800, UMTS-2100, LTE-2600, и обеспечивающих связь всех трех поколений.

«Развернутая на стадионе сеть МТС доступна не только на трибунах, но также полностью покрывает еще и кафе, рестораны, vip-зоны, галереи, служебные и технические помещения стадиона. При этом используемое оборудование и новейшие телеком-решения позволят обеспечить голосовую связью и доступ в интернет такого качества, что даже при максимальном заполнении все 80 тысяч посетителей смогут одновременно говорить и вести онлайн-трансляции в соцсети в высоком разрешении», - сказал технический директор филиала МТС в Санкт-Петербурге Дмитрий Смирнов.

Сеть сотовой связи стадиона «Крестовский» (прежнее название «Зенит-Арена») проектировалась исходя из потребностей операторов Санкт-Петербурга. Каждый оператор самостоятельно планирует ёмкость своей сети и устанавливает узлы связи на объекте, возводит необходимое количество базовых станций и пр. Для сокращения сроков и стоимости производимых на объекте работ по строительству единой системы связи операторы Санкт-Петербурга подписали межоператорское соглашение, в рамках которого пуско-наладочные работы и создание аппаратного комплекса сетей обеспечивает единый подрядчик. При этом финансирование подрядчика идет за счет всех операторов, которые поровну владеют инфраструктурой.