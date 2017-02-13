«Ростелеком» модернизирует оптическую сеть в Астраханском регионе

«Ростелеком» объявил о проведении масштабной модернизации сети FTTB («Оптика в дом») в Астраханском регионе. Как рассказали CNews в компании, в частности, было заменено около 2 тысяч коммутаторов в полутора тысячах многоквартирных жилых домов, подключенных по оптической технологии в 2009 – 2011 гг.

Вадим Сун-чи-ми, директор Астраханского филиала «Ростелеком», отметил: «Коммутаторы, которые по сути являются «мозгом» домовых узлов связи, существенно видоизменились за прошедший период. Стремительно растущий объем трафика, набирающее популярность ТВ-вещание в Ultra HD (4K) мотивируют нас готовить сети к новым параметрам. В ближайшем будущем это будет, очевидно, скорость 1 Гбит/с. Оптические сети «Ростелекома» - это динамическая инфраструктура, которая не только количественно прирастает, но и преобразуется качественно».

Модернизация коснулась в Астрахани микрорайонов «Военный городок», Бабаевского, Юго-Восток 1,2 и 3, Жилгородок, АЦКК, Автогородок, Альбион, улиц Яблочкова, Татищева, Савушкина, Ляхова, а также городов Ахтубинск, Знаменск, Нариманов. В результате преобразований число обращений из-за сбоев оборудования в техническую поддержку от пользователей, проживающих в этих зонах, сократилось в 4 раза.

Новые коммутаторы обладают способностью самовосстановления в случае перебоев поступления к ним электроэнергии. Они более устойчивы к перепадам напряжения и адаптированы к экстремальным погодным условиям. Астраханские температурные минимум и максимум не являются препятствием для их устойчивого функционирования. Новое оборудование значительно эффективнее, чем прежнее, поддается удаленному управлению. В подавляющем большинстве случаев специалисты будут диагностировать проблемы и восстанавливать качество услуг гораздо быстрее без выезда на место. Даже в случае предпосылки возможной проблемы у абонента сотрудник центра управления сетями связи увидит и исправит ситуацию.

Одновременно с монтажом нового оборудования провели внеплановую профилактику домовых улов связи, включающую в себя уход за кабелями, розетками, коробами и прочим оснащением.

Макрорегиональный филиал «Юг» «Ростелеком» («Ростелеком – Юг») – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. «Ростелеком – Юг» создан в апреле 2011 года на базе ЮТК и «Дагсвязьинформ» после присоединения этих компаний к «Ростелекому» и сегодня объединяет 10 региональных филиалов – Астраханский, Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, Ставропольский.