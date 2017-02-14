IP-АТС Panasonic объединила 15 образовательных учреждений на юге Москвы

Panasonic объявила о том, что Федеральный технический центр «Солярис» реализовал проект по созданию единой телефонной сети для 15 образовательных учреждений в Южном Административном округе Москвы. Как рассказали CNews в компании, это первый пример объединения, которое будет продолжено в ближайшее время.

В рамках реформы образовательной системы, начатой в 2011 г., в Москве на базе школ и детских садов начали создаваться «многофункциональные образовательные комплексы». Ключевым фактором, определяющим эффективность их работы, стало наличие унифицированной системы связи, обеспечивающей быстрое и четкое взаимодействие организаций.

Компания «Солярис» разработала и внедрила единую телекоммуникационную систему для четырех школ и девяти детских садов на территории ЮАО г. Москвы. Все образовательные учреждения располагались в одном районе, но связь между ними до последнего времени осуществлялась только через интернет. В рамках проекта нужно было выстроить новую телекоммуникационную инфраструктуру с прозрачным номерным планом и возможностью организации телеконференций.

В одной из школ уже была установлена АТС Panasonic KX-TDE200, которую инженеры компании «Солярис» с помощью стекового соединения преобразовали в IP-платформу KX-NS1000. Именно она стала центральным управляющим элементом новой телефонной системы. Одним из ключевых достоинств IP-платформы Panasonic является возможность подключения к ней IP-АТС предыдущих поколений для расширения емкости. KX-NS1000 позволяет использовать традиционную и IP-телефонию, сохраняя сделанные ранее инвестиции и обеспечивая возможность быстрого и экономичного масштабирования в будущем. Сочетание качества, цены и функциональности сделало IP-АТС Panasonic оптимальным решением для модернизации телефонии образовательных учреждений.

В других школах были установлены IP-АТС Panasonic KX-NS500. Связь с детскими садами организовали на базе IP-телефонов Panasonic - установка IP-АТС в детских садах не потребовалась. Все оборудование посредством сетевого интерфейса было объединено в общую корпоративную инфраструктуру с единым номерным пространством. Такая схема позволила максимально повысить эффективность взаимодействия между учреждениями, упростив решение актуальных вопросов и задач.

В общую систему на данный момент входит: одна школа с АТС Panasonic KX-NS1000, четыре школы с АТС Panasonic KX-NS500, центральный офис с несколькими IP-телефонами и девять детских садов с IP-телефонами. В ближайшее время к системе будут добавлены еще одна школа, в которую установят IP-АТС Panasonic KX-NS500, и несколько детских садов с IP-телефонами.

Данное решение показало экономическую эффективность особенно для образовательных учреждений. Успех был во многом обусловлен участием высококвалифицированных специалистов компании «Солярис», обладающей высоким статусом Федерального технического центра Panasonic. Заказчик также получил пятилетную гарантию на все установленное оборудование, поскольку проект был реализован авторизованными специалистами.