«Ростелеком» обеспечит телекоммуникациями инфраструктуры ГАС «Правосудие»

«Ростелеком» и «Информационно – аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) объявили о заключении договора на оказание комплексной услуги по обеспечению функционирования телекоммуникационной инфраструктуры. Как рассказали CNews в компании, сумма договора составила 902 млн рублей, срок исполнения - до 31 июля 2017 года.

Согласно договору, «Ростелеком» будет предоставлять услуги передачи данных, каналы связи и доступ в интернет для почти 4000 объектов автоматизации ГАС «Правосудие» на территории Российской Федерации и стран СНГ – Армении, Казахстана, Таджикистана и Республики Молдова, в том числе требующий высокой отказоустойчивости доступ из сети передачи данных и интернет в созданный в 2016 году Центр обработки данных ГАС «Правосудие», в котором размещены ключевые подсистемы и базы данных государственной автоматизированной системы.

«Наша компания с 2011 года оказывает услуги связи для системы «Правосудие». В этом году произошло существенное увеличение объемов предоставляемых нами сервисов. Так, например, наряду с услугами передачи данных будут оказаны услуги доступа в интернет общей емкостью более 17 Гбит/с, а суммарная емкость сети передачи данных возрастет более, чем в полтора раза. Это объясняется необходимостью передачи по каналам связи тяжелого видеоконтента в режиме реального времени во время сеансов видеоконференцсвязи. Они позволяют проводить судебные заседания в режиме удаленного присутствия участников, что сокращает время судебных заседаний и расходы бюджетных средств на транспортировку участников процесса», - сказал директор по работе с государственными заказчиками «Ростелекома» Михаил Изотов.

Для реализации проекта в основном будет задействована собственная сетевая инфраструктура «Ростелекома» на всей территории Российской Федерации, в том числе и спутниковые каналы связи.

Техническая поддержка и сервисное обслуживание будут осуществляться в режиме «горячей линии» 24 часа в сутки ежедневно без выходных. Ежедневно «Ростелеком» будет мониторить качество предоставляемых сервисов. Результаты этого мониторинга будут визуализированы в удобной для заказчика форме с помощью web-портала.