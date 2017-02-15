Asus представила новый двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор класса AC3100

Компания Asus представила Asus DSL-AC88U, новый высокоскоростной двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор класса AC3100 с поддержкой новейшего протокола G.fast для обеспечения ультраширокополосного доступа к интернету. Кроме того, новинка поддерживает уже существующие стандарты ADSL, ADSL2/2+ и VDSL2, сообщили CNews в Asus.

Как отмечается, DSL-AC88U является одним из самых высокоскоростных маршрутизаторов от Asus. Благодаря использованию современной технологии Broadcom NitroQAM маршрутизатор может работать на скорости до 2167 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и одновременно на скорости до 1000 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, что в общей сложности дает пропускную способность сети до 3167 Мбит/с.

Кроме того, средства родительского контроля, реализованные в Asus DSL-AC88U, помогут ограничить доступ детей к нежелательным веб-сайтам. При этом возможно ограничение доступа в интернет для каждого устройства или гостевой учетной записи по времени путем введения расписания для каждого из них.



Asus DSL-AC88U

Помимо поддержки новейшего протокола G.fast и уже давно существующих стандартов DSL, маршрутизатор Asus DSL-AC88U наделен проводными сетевыми портами Ethernet:

Технология Broadcom NitroQAM (1024-QAM), реализованная в DSL-AC88U, увеличивает скорость передачи данных на частоте 5 ГГц с 1734 Мбит/с до 2167 Мбит/с и на частоте 2,4 ГГц — с 800 Мбит/с до 1000 Мбит/с. Общая пропускная способность на 25% превышает максимальную скорость при использовании маршрутизатора с 4 антеннами и поддержкой технологии MIMO 4x4, утверждают в Asus. Это исключает задержки во время онлайн-игр и обеспечивает плавное воспроизведение потокового видео высокой четкости.

Asus DSL-AC88U поддерживает новейший протокол G.fast, который обеспечивает в 18 раз более высокую скорость передачи данных по сравнению со стандартом VDSL2 и в 4,5 раза по сравнению с Vplus (35b). Кроме того, маршрутизатор DSL-AC88U обладает обратной совместимостью с более старыми стандартами DSL — ADSL, ADSL2/2+ и DSL2.