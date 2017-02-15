МТС улучшила покрытие сети в московском метро

МТС объявила об установке в поездах Московского метрополитена оборудования для предоставления голосовой связи, SMS и мобильного интернета. Как рассказали CNews в компании, оператор и «МаксимаТелеком» при поддержке Московского метрополитена реализовали проект по обеспечению абонентов оператора мобильными сервисами во всех тоннелях Московского метрополитена.

Для этого почти в четырех тысячах вагонов установлены фемтосоты компании NEC, которые подключены к интернет-сети «МаксимаТелеком». Устройства обеспечивают достаточный уровень сигнала, который позволяет абонентам МТС даже в часы пиковых транспортных нагрузок пользоваться мобильным интернетом, общаться в социальных сетях и мессенджерах, а также совершать голосовые вызовы, принимать и отправлять SMS.

«Запуск данного проекта дает нашим абонентам принципиально новое качество сервисов МТС в Москве: теперь можно принимать звонки и пользоваться мобильным интернетом не только в холлах станций метрополитена, на эскалаторах или в переходах, но и непосредственно внутри вагонов, находясь в движении, где миллионы жителей проводят огромное количество времени, – отметил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров. – В течение ближайшего времени мы намерены с особым вниманием отнестись к настройке новой сети в метро, выявлению проблемных мест и дооборудованию их в случае необходимости».

На текущий момент МТС предоставляет услуги голосовой связи на всех станциях и переходах московского метро. Мобильный интернет по технологии 3G доступен на всех станциях внутри Садового кольца, на станциях и тоннелях Сокольнической, Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях, а также на станциях Профсоюзная, Коньково, Нахимовский проспект, Орехово, Крестьянская застава, Волжская, Шоссе Энтузиастов, Ботанический сад, Петровско-Разумовская, Сокол, Международная, Выставочная и Парк Победы. По итогам 2016 года мобильный интернет по технологии LTE доступен на 53 станциях. До конца 2017 года их количество вырастет до 140.

«Один из наших приоритетов – развитие качественной связи для всех наших пассажиров-абонентов всех операторов. Мы ожидаем ускоренного внедрения и развития не только технологии 3G, но сетей стандарта LTE. Наша совместная с операторами мобильной связи задача в том, чтобы клиент получил на территории метрополитена такое же качество связи как и на поверхности. Благодаря нашему продуктивному сотрудничеству три из четырех федеральных операторов сотовой связи обеспечили покрытием сети LTE свыше 30 станций метро каждый. Мы ускорили развертывание сетей и на новых станциях, в том числе на введенном недавно участке Люблинско-Дмитровской линии сети связи стандарта LTE заработали в момент ввода станций в эксплуатацию», – сказал замначальника Московского метрополитена по информационным технологиям и связи Кирилл Степаненко.

«Это первый в мире проект по предоставлению сотовой связи стандарта UMTS на базе существующей инфраструктуры сети Wi-Fi в метрополитене. Москва является первым городом в мире, где бесплатный высокоскоростной Wi-Fi стал доступен на всех линиях метрополитена. Сегодня им регулярно пользуется свыше 80% москвичей. Теперь столица снова первой демонстрирует инновационный сервис – уже сегодня абоненты МТС окажутся в лучшем положении и смогут воспользоваться сотовой связью внутри подвижного состава. Это пример и новый стандарт сервиса, который мы считаем целевым состоянием для работы каждого оператора», – отметил Борис Вольпе, генеральный директор компании «МаксимаТелеком».

«Сотрудничество NEC и МТС началось более 16 лет назад. За это время компании реализовали ряд важных проектов, в числе которых расширение и модернизация транспортной сети МТС, поставка LTE-станций и фемтосот. Всего с 2011 года корпорация NEC поставила МТС около 10 000 малых сот. Сегодня устройства впервые используются для организации связи в поездах Московского метрополитена. Для нас это уникальный, непростой проект, над которым мы продолжаем работать совместно с партнёрами, чтобы обеспечить абонентов МТС услугами связи высокого качества на одной из самых протяжённых систем метро в мире», – отметил Масахиро Икено, президент и исполнительный директор корпорации NEC в Европе.