«Актив Технолоджи» представила платформу для виртуальных операторов нового поколения

«Актив Технолоджи» (резидент «Сколково») анонсировала запуск платформы для создания виртуальных операторов, IoT решений и eSIM для бизнеса и компаний мобильной экосистемы. Как рассказали CNews в компании, MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) TapMobile One поможет запустить конвергентные бизнесу клиента услуги на основе услуг мобильной связи, создать виртуального оператора связи, сделать IoT устройства глобальными и независимыми от одного локального мобильного оператора, а поставщикам носимых устройств интегрировать в них eSIM.

Платформа строится на новых принципах и подходах в оказании услуг, в ней реализована cервисная бизнес-модель PaaS по Pay-As-You-Grow: оплата только реально использованных ресурсов платформы.

«Фактически, TapMobile One берет на себя функции коннектора или хаба между операторами, производителями носимых устройств и конечными потребителями, что выгодно всем и позволяет сгладить конфликты интересов сторон. Задача создания виртуального оператора и мобильных продуктов с нами решается путем OEM интеграции, а не привычной арендой инфраструктуры. В привычных рамках MVNE мы стараемся предлагать игрокам рынка новые подходы к реализации их задач. В частности, использовать возможности новых технологических решений, бизнес-моделей, OEM-подходов и cоздавать на этой базе конвергентные услуги. Назовем это подходом MVNE 2.0. Что касается запуска с нами виртуального оператора, то это будет оператор, построенный по UBER-модели, с возможностью предоставлять тарифы сразу нескольких мобильных операторов без роуминга», отметил CEO компании Ярослав Свинцов.

TapMobile One обеспечивает хранение и загрузку профилей SIM карт мобильных операторов-партнеров, биллинг - динамическое управление тарифами устройств или eSIM, интеграцию с сервисами партнеров и услугами компании, реализацию eSIM в качестве клиентской части, управление сервисом через мобильное приложение, поддержку Rest API.

Клиентская часть платформы – установленный на идентификатор пользователя (SIM-карта) Java Applet, который «по требованию» перенастраивает SIM на выбранного оператора через загрузку профиля «по воздуху». Абонент созданного на базе платформы виртуального оператора через приложение может выбрать одно из предложений оператора-партнера и загрузить профиль (подключиться) этого оператора в один клик.

В платформе TapMobile One отсутствует роуминговая составляющая, что поможет абонентам экономить и даст заказчикам преимущество в строительстве глобальных виртуальных операторов нового поколения. Важным функционал платформы - модуль «Лояльность», который реализует начисление бонусов за покупки услуг компании или у сервисов-партнеров на баланс абонента и делает интернет бесплатным.

«Главное преимущество платформы TapMobile One в том, что теперь клиент компании получает не только возможность в кратчайшие сроки начать оказывать услуги мобильной связи своим клиентам, но и запустить несколько конвергентных услуг и готовых продуктов вокруг нее. Например, продукты мобильной коммерции, систему лояльности, связь без роуминга, использование eSIM в устройствах», - отметил Алексей Калачников, директор по PR и коммуникациям компании.

«Актив Технолоджи» работает в сегменте мобильной разработки и безроуминговых решений с 2012 г. Компания известна своими 3G-WiFi роутерами для туристов и путешественников, а также CwSim - без роуминга и привязки, к одному мобильному оператору. Решения для виртуальных операторов и корпоративных клиентов компания планирует продавать под брендом TapMobile One.