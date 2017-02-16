«Дверивелл» подключил «Виртуальную АТС» от «Мегафона»

Компания «Мегафон» расширила контракт с российской сетью по продаже дверей «Дверивелл». Оператор объединил виртуальной телефонией 40 сотрудников подразделений компании в разных точках Ростовской области и подключил дополнительные опции для анализа коммуникаций, сообщили CNews в «Мегафоне».

Оператор интегрировал сервис «Виртуальная АТС» в действующую CRM-систему дверимаркета, что, по отзыву заказчика, повысило продуктивность работы менеджеров продаж. Теперь можно совершать звонки «в один клик», распознавать карточку клиента при входящем звонке, автоматически распределять входящие звонки на основе данных CRM и получать записи разговоров с клиентами. А статистика входящих вызовов, которую автоматически формирует услуга «Виртуальная АТС», помогает оптимизировать клиентский сервис — сократить время на обработку звонков и повысить качество всех коммуникаций.

«Сотрудничество с “Дверивелл” — один из наших крупнейших региональных B2B-проектов с высоким коэффициентом полезности для клиента, — рассказал Алексей Барков, директор Ростовского отделения «Мегафона». — “Виртуальная АТС” помогла быстро перенести основную телеком-инфраструктуру заказчика в облачную среду, что повышает скорость и безопасность всех рабочих коммуникаций. Дополнительные настройки предоставили возможность оптимизировать маркетинговые программы, сервис и внутреннюю аналитику. Внедрение такой услуги не требует капитальных затрат — базовый пакет “Виртуальной АТС” на 7 рабочих мест стоит всего 1000 рублей в месяц».

Компания «Дверивелл» уже больше года пользуется услугами мобильной связи и интернета от «Мегафона». Ранее в рамках услуги переноса номера (MNP) клиент перевел в сеть оператора более 100 номеров своих сотрудников в 7 представительствах на юге России.