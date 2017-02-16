Micromax выходит на рынок Грузии

Индийский производитель смартфонов Micromax объявил о начале продаж своих мобильных аппаратов в Грузии. Как рассказали CNews в компании, официальным партнёром Micromax в стране станет грузинский торговый дом «Голетиани», более 20 лет специализирующийся на реализации мобильных устройств, подтверждённых собственной гарантией компании.

Жителям Грузии в ближайшее время станут доступны смартфоны компании на базе операционной системы Android Marshmallow 6.0, например, Canvas Pace 2 Plus (Q479) или Bolt Supreme 6 (Q409), а также другие аппараты. Micromax предложит и мобильные телефоны, которые уже завоевали популярность в России и Индии.

«Мы рады возможности выйти на рынок Грузии и начать сотрудничество с торговым домом «Голетиани». Micromax планирует познакомить жителей Грузии с нашими лучшими моделями и предложить им надёжные смартфоны высокого качества по доступной цене. Преимущества наших устройств уже оценили пользователи по всему миру. Грузия является для нас крайне привлекательным рынком, мы рассчитываем закрепиться здесь всерьёз и надолго», - сказал глава Micromax в России и странах СНГ Рамник Кохли.

Устройства Micromax будут доступны в собственных салонах торгового дома «Голетиани», а также в дилерских магазинах в крупнейших городах Грузии - Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Батуми, Телави, Гурджаани, Лагодехи и Мартвили.

Компания Micromax вышла на российский рынок в феврале 2014 г., и с тех пор она смогла занять прочную позицию среди конкурентов. Micromax также представлена в таких странах, как Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.