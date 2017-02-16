МТС улучшила сеть для нижегородского бизнеса

МТС объявила итоги программы по улучшению качества связи для корпоративных клиентов Нижегородской области. Как рассказали CNews в компании, в прошлом году МТС реализовала ряд проектов, которые позволили улучшить качество связи и повысить скорости передачи данных на территории более 120 компаний региона.

В 2016 г. МТС запустила более 100 мини-базовых станций на объектах тех корпоративных клиентов, где прохождение сигнала сотовой связи от внешних базовых станций оператора затруднялось из-за конструктивных особенностей площадок и сложной архитектуры. Это позволило улучшить покрытие сети и повысить качество голосовых услуг на территории таких компаний, как «ТрансНефть-Верхняя Волга», РЖД, «Нижегородская аптечная сеть», Сбербанк и других. Установка дополнительных усилителей сигнала (репитеров) позволила улучшить качество связи на объектах БК «Зенит», ГК «Луидор», автомобильного центра «Плаза», «Юнилин», ООО «Гранд НН» и других предприятий, чьи отделения находятся в местах с большой посещаемостью.

Специально под запрос «ТрансНефть-Верхняя Волга» МТС реализовала комплексный проект, включающий в себя строительство базовой станции и установку миниатюрной базовой станции Small cell, которая помогает разгружать сеть и повышать качество сервисов оператора, на территории предприятия. Также, МТС установила полноценную базовую станцию на территории «Дробмаш», единственного на территории РФ и СНГ предприятия, выпускающего полностью мобильные дробильно-сортировочные комплексы, которая обеспечила сотрудников предприятия голосовыми и мобильными сервисами.

«МТС для корпоративного сегмента Нижегородской области уже давно перестала быть поставщиком исключительно привычного комплекта услуг «телефон+интернет». Сегодня мы предлагаем бизнесу целый комплекс всевозможных услуг, от единого номера 8-800 до системной интеграции, которые становятся отличным подспорьем для повышения эффективности предприятий и способом оптимизировать затраты. Инновационные технологии требуют высоких скоростей и отличного качества связи, поэтому мы на постоянной основе модернизируем сеть, размещаем дополнительное оборудование и, строим индивидуальные базовые станции без дополнительных инвестиций со стороны наших корпоративных клиентов», – отметил директор МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.