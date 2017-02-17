«Мегафон» увеличил покрытие сети в Липецкой области

«Мегафон» объявил о завершении технической кампании по развитию мобильного покрытия сетей 2G/3G/4G на всей территории Липецкой области, увеличив на 50% число станций связи для повышения скоростей интернет-доступа и надежности голосовых услуг. Как рассказали CNews в компании, качество и доступность мобильных услуг в 2G/3G-сетях улучшены в 70 населённых пунктах региона, а в 25 из них скоростной интернет от «Мегафона» пришел впервые.

В результате проведенных оператором работ около 1 миллиона жителей области получили доступ к мобильной передаче данных на скоростях в два раза выше, чем в прошлом году - до 28 Мбит/с в пике, 12-15 Мбит/с в средних показателях. Улучшения коснулись Елецкого, Усманского, Грязинского, Добровского, Лебедянского, Хлевенского, Данковского, Липецкого и Задонского районов области.

Вместе с тем «Мегафон» увеличил географию областной 4G-сети. Помимо липчан доступом к 4G-интернету со скоростями передачи данных до 100 Мбит/с теперь обеспечены более 70 000 жителей города Грязи, посёлка Новая жизнь, а также сёл Доброе и Донское.

«Прошлый год ознаменовался для нас масштабной стройкой в регионе, обеспечившей не только улучшение качества действующих услуг, но и запуск инновационных сетей связи. Так, «Мегафон» первым среди операторов связи запустил в областном центре прогрессивную технологию LTE-Advanced, «разгоняющую» скорости мобильного интернета до 200 Мбит/с, — говорит Сергей Ежов, директор Липецкого отделения компании «Мегафон». — Спрос на скоростной интернет растет, что подтверждает высокая динамика потребления услуг: за прошлый год липецкие абоненты «Мегафона» удвоили потребление 4G-трафика по сравнению с результатами 2015 года».

По данным «Мегафона», мобильный интернет-доступ в Липецкой области востребован не только горожанами, но и сельскими жителями, которые уже генерируют порядка 50% общего интернет-трафика в региональных сетях оператора.