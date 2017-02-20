«Евросеть» по итогам 2016 года увеличила выручку от онлайн-продаж на 42%

«Евросеть» объявила о том, что выручка компании от продаж заказов, сделанных покупателями онлайн, выросла на 42% по итогам 2016 г. в сравнении с показателями предыдущего года. Как рассказали CNews в компании, основными драйверами выступили: увеличение ассортимента онлайн витрины, доступной во всех регионах присутствия компании, и рост возможностей для самовывоза заказов из салонов «Евросети».

Компания 2 года назад запустила проект по выстраиванию омниканальной стратегии путем добавления различных способов доставки товаров, включая поставку с региональных, федеральных складов и от поставщиков. Суть омниканальной стратегии сводится к интеграции всех каналов сбыта таким образом, чтобы пользователь мог совершать заказы так, как ему удобно, будь то магазин, сайт или кол-центр, производить оплату любым удобным ему способом, а также получать доставку в любом выбранном им месте и в удобное время.

По итогам года существенно увеличилось количество заказов с опцией «самовывоз», а количество онлайн заказов с курьерской доставкой, напротив, сократилось. Так, в первом квартале 2015 года заказы с курьерской доставкой составляли 95% от всех онлайн заказов, а по итогам 2016 года этот показатель снизился до 30%.

Илья Адамский, директор управления интернет-коммерции и корпоративных продаж компании «Евросеть», отметил: «Все проекты, которые мы реализовали со второго полугодия 2015 года, были направлены на построение омниканальной стратегии. Сейчас мы видим все еще очень большой рост, как по продуктам, запущенным в 2015 году, так и по новым способам доставки, которые фактически позволяют увеличить ассортимент во всех городах присутствия. В 2017 году процент самовывозов будет расти, мы уже начали постепенно отказываться от курьерских доставок в некоторых городах и эта тенденция продолжится. Также в планах активное расширение ассортимента за счет работы со складами поставщиков и сокращение сроков доставки. Нам уже удалось значительно уменьшить сроки доставки во многих городах Южного, Поволжского и Северо-Западного филиалов, в дальнейшем эта же система будет внедрена в Западной Сибири и удаленных городах Северо-Западного филиала».