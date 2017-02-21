Ericsson, Deutsche Telekom и SK Telecom запустили первую межконтинентальную сеть 5G

Ericsson, Deutsche Telekom (DT) и SK Telecom объявили о развертывании межконтинентальной тестовой сети пятого поколения (5G). Как рассказали CNews в компании, сеть на базе платформы 5G компании Ericsson и объединяющей ряд 5G-решений, соединила Германию и Южную Корею.

Использование коммерческой системы Ericsson 5G Core System с поддержкой технологий сетевого сегментирования обеспечило применение целого ряда сценариев использования 5G в сетях DT и SK Telecom. Слайсинг объединенной сети позволил DT запустить компоненты ядра домашней сети 5G в сети SK Telecom, а SK Telecom – в сети DT.

Применение сетевого сегментирования позволяет операторам настраивать необходимую функциональность и параметры обслуживания в сети 5G. Слайсинг объединенной сети открывает абонентам доступ к привычным услугам в роуминге.

Система 5G Core System обеспечила работу технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) в объединенной сети. С помощью этих технологий в ходе тестовых испытаний технический специалист одного из операторов общался с представителями техподдержки гостевой сети. Использование местной оптоволоконной сети и технологии Edge Cloud обеспечили быстрый отклик сети и высокую пропускную способность, необходимые для работы VR и AR.

«Сети 5G необходимы всем отраслям. Сетевое сегментирование имеет большое значение для 5G, поскольку позволяет настраивать виртуальные сети под потребности пользователя. Первая межконтинентальная сеть 5G позволила нам показать, как слайсинг позволяет предоставлять абонентам привычные услуги домашней сети за границей», - сказал старший вице-президент, технический директор и директор по стратегическим вопросам компании Ericsson Ульф Эвальдссон (Ulf Ewaldsson).

«5G – это не просто сеть с более высокой скоростью передачи данных. Технологии 5G обеспечивают наилучший пользовательский опыт в любое время и в любом месте, - отметил технический директор SK Telecom Алекс Джинсанг Чой (Alex Jinsung Choi). - Слайсинг общей сети дает операторам общую платформу, на базе которой можно оказывать абонентам услуги с гарантированным уровнем качества».

«Нашим абонентам нужно подключение к сети в любой точке мира с одинаковым уровнем качества, - сказал технический директор Deutsche Telekom Бруно Якобферборн (Bruno Jacobfeuerborn). – Сетевое сегментирование играет важнейшую роль в обеспечении поддержки множества услуг пятого поколения».

Использование сегментирования в сетях 5G позволяет операторам открывать сети своим партнерам, чтобы те могли оказывать услуги своим абонентам, находящимся в роуминге. Для этого операторам необходимо заключить соглашение, в рамках которого в гостевой сети создается сегмент сети другого оператора.

В соглашении должны быть предусмотрены такие аспекты, как обеспечение работы технологий доступа (сотовой и фиксированной связи) в сегменте чужой сети и поддержка пользовательских приложений. Размещение ресурсов Edge Cloud в гостевой сети позволяет выполнять бизнес-функции, для работы которых требуется высокая пропускная способность и быстрый отклик.