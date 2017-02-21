«Мегафон» обеспечил мобильной связью Мутновские ГеоЭС на Камчатке

«Мегафон» объявил о победе в тендере на предоставление телекоммуникационных услуг акционерному обществу «Геотерм», дочерней компании «Русгидро». Как рассказали CNews в компании, по условиям контракта оператор обеспечил мобильной связью персонал двух геотермальных электростанций, расположенных у подножия Мутновского вулкана - Мутновской ГеоЭС-1 и Верхне-Мутновской ГеоЭС, предварительно организовав там покрытие сети GSM. Возможность быть на связи получили и туристы, посещающие местную достопримечательность – маленькую Долину гейзеров.

«Мегафон» предоставит услуги мобильной связи сотрудникам «Геотерма», обслуживающим Мутновскую ГеоЭС-1 и Верхне-Мутновской ГеоЭС. Номера сотрудников предприятия перенесены в сеть оператора с помощью услуги MNP.

Обе геотермальные электростанции расположены у подножья Мутновского вулкана, на отметке 780 метров от уровня моря, в 116 км от города Петропавловска-Камчатского. Это сейсмоопасный район, отнесенный к девятибалльной зоне по шкале MSK-64.

Для организации на территории ГеоЭС качественного покрытия мобильной связью, «Мегафон» построил и ввел в эксплуатацию отдельную базовую станцию. При этом необходимо было обеспечить связью обе электростанции, находящиеся рядом друг с другом, но при этом разделенные склонами вулкана. Задача усложнялась тем, что на объекты ходит только специализированная техника, а продолжительность зимнего сезона - 9 месяцев в году. Тем не менее, необходимое решение было найдено, и на Мутновских геотермальных электростанциях появилась качественная устойчивая связь.

Покрытие сети охватило также популярный в летнее время туристический маршрут, ведущий в маленькую Долину гейзеров. Это уникальный природный объект, который ежегодно посещает более 10 тыс. человек со всего мира.

«Наша компания активно развивает телеком-инфраструктуру на Камчатке, - отмечает директор Камчатского отделения «Мегафона» Анна Белкина. – Это позволяет обеспечить качественную связь, сервис высокого уровня и привлекательные тарифы для корпоративных клиентов в регионе, в том числе на таких объектах, как Мутновские геотермальные электростанции, которые являются важным звеном в системе энергообеспечения региона».

«Геотерм», дочерняя компания «Русгидро», эксплуатирует две уникальные геотермальные электростанции: Верхне-Мутновскую опытно-промышленную ГеоЭС и Мутновскую ГеоЭС-1. Обе станции преобразуют в электроэнергию тепловую энергию пароводяной смеси Мутновского геотермального месторождения. В настоящее время суммарная мощность Мутновских ГеоЭС составляет около 60 МВт. Эти геотермальные электростанции обеспечивают до 30% энергопотребления центрального Камчатского энергоузла.