Портфельная компания «Роснано» готова поставлять отечественное оптоволокно

«Оптиковолоконные Системы» — портфельная компания «Роснано» — завершила сертификацию своей продукции в России и готова обеспечивать ею до половины всего российского рынка. Об этом CNews сообщили в «Роснано». До пуска завода потребности России в оптоволокне полностью удовлетворялись за счет импорта.

В декабре 2016 г. «Оптиковолоконные Системы» совместно с «Ростелекомом» и ВНИИКП завершили программу тестирования российского оптического волокна собственного производства, а также оптоволоконного кабеля, произведенного с его использованием. По результатам тестирования получены положительные результаты, и продукция компании рекомендована к применению в сетях связи «Ростелекома».

Компания «Оптиковолоконные Системы» производит оптическое волокно для кабелей связи, которые используются телеком-компаниями для передачи данных. В производстве оптоволокна используют заготовки из синтетического кварца, которые нагревают и вытягивают в нить толщиной 0,125 мм, после чего ее покрывают защитной оболочкой.

Первое отечественное производство телекоммуникационного оптического волокна было открыто в городе Саранск, столице Мордовии, в сентябре 2015 г. Проект реализуется «Роснано» при участии Газпромбанка и республики Мордовия. Участие компании в данном проекте было одобрено Наблюдательным советом «Роснано» еще в 2009 г. Общий бюджет составляет p3,5 млрд, из которых p1,7 млрд вложены «Роснано».

Ряд предприятий отрасли, такие как «Сарансккабель-Оптика», «Еврокабель 1», «Инкаб», «Москабель-Фуджикура», «Оптен-Кабель» и «Т8», уже протестировали образцы российского оптического волокна и представили положительные заключения. Завершение программы сертификации продукции с участием «Ростелекома» и ВНИИКП позволит уже в ближайшее время расширить спектр их применения при строительстве сетей связи в России, в том числе в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».

«Оптиковолоконные Системы» также получили сертификат соответствия серийного оптического волокна ключевым международным стандартам МСЭ-Т G652D и IEC 60793-2-50 и прошли сертификацию системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015), что является гарантией соответствия качества отечественного оптического волокна международным и российским стандартам, подчеркнули в «Роснано».

В четвертом квартале 2016 г. завод приступил к промышленному выпуску оптического волокна и вышел на производство более 100 тыс. километров волокна в месяц. По информации компании, это составляет 50% мощности завода и покрывает 25% спроса всего российского рынка, потребности которого до пуска завода полностью удовлетворялись за счет импорта.

По данным CRU Group, в 2016 г. потребление оптического волокна в мире выросло на 11% до 457 млн км. На этом фоне «Оптиковолоконные Системы» осуществили поставки оптического волокна объемом более 300 тыс. километров на экспорт в страны Евросоюза и Азии, в том числе компаниям, входящим в десятку крупнейших производителей волоконно-оптических кабелей связи в Китае. В настоящее время заключен ряд долгосрочных экспортных контрактов, в рамках которых организуются поставки оптического волокна.

«Импортозамещение, провозглашенное одним из приоритетов развития отечественной промышленности, является первоочередной задачей в такой стратегически важной отрасли, как телекоммуникации. Результаты совместных испытаний означают, что теперь “Оптиковолоконные Системы” смогут участвовать в тендерах, проводимых самим “Ростелекомом” и другими крупнейшими операторами связи России среди производителей оптоволоконного кабеля, а полученный сертификат соответствия — это гарантия качества отечественного оптического волокна для кабельных заводов», — заявил заместитель председателя правления УК «Роснано» Герман Пихоя.