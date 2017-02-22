«Мегафон» установил SIM-карты в системы пожарных оповещений Тамбовской области

«Мегафон» объявил о том, что в рамках контракта со «Службой пожарного мониторинга 68» установил SIM-карты в системы передачи оповещений о пожаре в сельских образовательных и медицинских учреждениях Тамбовской области. Как рассказали CNews в компании, свыше 250 SIM-карт «Мегафона» теперь работают в оборудовании пожарного оповещения в школах, детских садах, интернатах, детских домах, больницах и других социальных учреждениях, расположенных во всех 23 районах Тамбовской области.

В случае возникновения пожара оборудование оперативно передаёт посредством SIM-карт сигнал пожарной тревоги на программно-аппаратные комплексы «Стрелец- Мониторинг», установленные в пожарной части и МЧС по Тамбову и Тамбовской области.

«Для нас помощь в обеспечении пожарной безопасности образовательных учреждений — ответственная и значимая задача, — сказал Дмитрий Прозоров, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала компании. — Стабильно высокий уровень сигнала и надежное мобильное покрытие нашей сети даже в самых удаленных уголках области — это залог быстрого информирования о потенциальной угрозе. М2М-сервисы «Мегафона» не раз доказывали свою высокую эффективность в организации оперативной связи между районными пунктами и центром пожарной безопасности».

SIM-карты «МегаФона» используют для передачи данных в системах безопасности, работе банкоматов, платёжных терминалов, удалённого управления муниципальным/коммерческим электро- и газоснабжением и т.д. «Мегафон» обслуживает уже свыше 3,5 млн таких «умных» SIM-карт в России.