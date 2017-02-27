Gemalto представила стандарт Remote SIM Provisioning для приложений M2M

Gemalto объявила о том, что ее решение On-Demand Connectivity (ODC) прошло строгие испытания ассоциации GSMA, которые демонстрируют его способность поддерживать удаленную инициализацию широкого ряда производителей eSIM-карт (встроенных SIM-карт) операторов мобильной связи (MNOs) и платформ для управления подписками в приложениях М2М. Как рассказали CNews в компании, эти независимые испытания на совместимость являются первыми в отрасли и свидетельствуют о том, что разработки Gemalto соответствуют стандарту спецификации Remote SIM Provisioning. Таким образом, проведение испытаний еще раз позволяет предприятиям убедиться в том, что Gemalto может облегчить поддержку многочисленных eSIM-технологий и плавное переключение между операторами мобильной сети, чтобы поддержать оптимальный охват подключения M2M.

Почти 75% соединений M2M по всему миру в настоящее время обслуживаются мобильными операторами. Взаимодействие между различными поставщиками стало общеотраслевым приоритетом, цель которого ─ содействовать более быстрому внедрению технологии eSIM. В ответ на это ассоциация GSMA инициировала серию испытаний с участием ведущих заинтересованных сторон, чтобы испытать и продемонстрировать такие параметры, как совместимость и соответствие стандартам, действующим на рынке удаленной инициализации SIM-карт.

«Эта серия практических испытаний показала возможность взаимодействия между различными поставщиками платформ и устройств и продемонстрировала гибкость встроенных SIM-карт GSMA, а также возможность их применения для спецификации M2M, чтобы поддерживать приложения M2M в интернете вещей (IoT), – сказал Арно Данре (Arnaud Danree), исполнительный директор по встроенным SIM-картам M2M, ассоциация GSMA. – Это очень важный шаг, поскольку такие испытания позволяют клиентам, инвестирующим в рынок решений Интернета вещей, по-настоящему почувствовать уверенность в том, что эти решения будут функционировать в этой области еще долгие годы».

Многолетнее участие компании Gemalto в программе GSMA показало, что ее платформа управления подписками по требованию прошла испытания встроенных SIM-карт на совместимость с технологией M2M. Сюда входило тестирование возможности загружать профили операторов мобильной связи для различных производителей eSIM-карт, а также способность самих платформ управления подписками от Gemalto обрабатывать изменение SM-SR (Управление подпиской – Безопасная маршрутизация). В полевых условиях такие возможности позволяют предприятиям легко перемещать всю свою группу M2M-устройств между операторами мобильной связи вне зависимости от применяемой технологии eSIM и без необходимости изменять физические параметры.

«По мере того как развиваются и насыщаются рынки M2M и интернета вещей, взаимодействие и соблюдение общих стандартов стало ключевым фактором для ускоренного внедрения новых технологий по всему миру, – сказал Дэвид Бухан (David Buhan), старший вице-президент Отдела услуг мобильной связи и интернета вещей в компании Gemalto. – Компания Gemalto с самого начала тесно сотрудничает и активно участвует в создании спецификаций GSMA для eSIM-карт и экосистем удаленной инициализации, а последние испытания служат еще одним дополнительным доказательством нашего серьезного и глубокого подхода к выполнению текущих обязательств».