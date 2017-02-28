Анонсирован первый смартфон с поддержкой технологии Dolby Vision

Компании Dolby Laboratories и LG Electronics (LG) объявили о том, что смартфон LG G6 будет первым мобильным устройством, поддерживающим технологию Dolby Vision с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Наряду с этим, Netflix и Amazon станут первыми сервисами, транслирующими потоковое видео с поддержкой Dolby Vision прямо на мобильные устройства пользователей со всего мира, сообщили CNews в Dolby Laboratories.

Благодаря Dolby Vision достигается высокое качество мобильного видео. В сочетании с широким 5,7-дюймовым дисплеем FullVision типа QHD+ и соотношением сторон 18:9 (2:1) смартфона LG G6 Dolby Vision обеспечивает реалистичное изображение с яркой подсветкой, более четким контрастом и насыщенными цветами. Смартфон LG G6 также оснащен технологией Dolby Audio, которая отвечает за высокое качество звука, рассказали в компании.

«Мы в корне меняем мир мобильных развлечений для потребителя, предлагая ему реалистичные ощущения от просмотра видео на мобильном устройстве, — говорит Джайлс Бэйкер, старший вице-президент группы развлекательных технологий Dolby Laboratories. — Благодаря нашему сотрудничеству с LG, Amazon и Netflix потребители могут наслаждаться контентом с высоким качеством изображения и звука на своих смартфонах».

«В сотрудничестве с Dolby Laboratories мы смогли внедрить в наш смартфон передовые HDR-технологии, — заявил Хан-Джунг Ким, вице-президент и глава подразделения планирования производства продукции компании LG Electronic Mobile Communications. — Благодаря широкому дисплею и высокому качеству изображения G6 пользователи забудут о том, что смотрят на экран, и смогут полностью погрузиться в происходящее».

«Теперь, с помощью LG G6 и Dolby Vision Netflix может обеспечить высокое качество изображения на смартфонах, — добавил со своей стороны Скотт Мирер, вице-президент, ответственный за партнерскую экосистему устройств в компании Netflix. — Теперь клиентам Netflix во всем мире доступны захватывающие впечатления благодаря технологии HDR в устройстве, которое помещается на ладони».

«Amazon Prime Video поддерживает Dolby Vision на экранах телевизоров, а теперь мы планируем распространить высокое качество изображения и на мобильные платформы, — отметил в свою очередь Б.А. Уинстон (BA Winston), глобальный руководитель подразделения цифрового воспроизведения и доставки видео контента компании Amazon. — Мы продолжим работу с Dolby и LG, чтобы предлагать нашим клиентам развлекательные программы и возможность выбирать, что и как смотреть».