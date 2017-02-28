Ericsson представила на MWC 2017 более 70 инновационных продуктов, услуг и решений

Ericsson анонсировала в рамках Всемирного мобильного конгресса (MWC) инновационные проекты с участием партнеров и основных клиентов. Как рассказали CNews В компании, в их числе развитие сетей пятого поколения (5G); инновационные бизнес-модели сотрудничества между владельцами контента и операторами, позволяющие беспрепятственно доставлять информацию пользователям; и трансформация отрасли транспорта.

«В настоящее время мы работаем над определением дальнейших направлений развития Ericsson. Чтобы преуспеть в цифровом мире, требуются упорство и такт, а также командный дух. Мы неустанно расширяем границы технологий и постоянно задаемся вопросом о том, как мы можем помочь нашим клиентам добиться большего успеха, - заявил на брифинге для СМИ и аналитиков президент и главный исполнительный директор компании Ericsson Бёрье Экхольм (Börje Ekholm). - На Всемирном мобильном конгрессе мы представляем наши возможности в области 5G, а также передовые решения для отраслей медиа и транспорта. Мы готовы к 5G. Мы создали полноценную экосистему, в которую входят партнеры и клиенты, выбирающие наши решения для высокопроизводительных сетей, решения для медиа и бизнес-модели для отрасли транспорта».

Недавно Ericsson представил расширенный портфель решений для 5G, которые появятся на рынке в течение 2017 года. Выступая на MWC, Бёрье Экхольм рассказал о тестовых испытаниях 5G New Radio (NR), проводимых в партнерстве с Qualcomm, NTT DoCoMo, Vodafone и Telstra Australia.

«Развитие технологий 5G приведет к трансформации всех отраслей, и понимая это, наши клиенты уже сейчас занимаются модернизацией своих сетей 4G. Сети пятого поколения станут основой для автоматизации и трансформации бизнеса, они необходимы для работы интернета вещей и развития услуг, основанных на передаче больших объемов данных, в числе которых виртуальная и дополненная реальность», - сказал Бёрье Экхольм. По данным Ericsson, в результате развития 5G к 2026 году сформируется рынок объемом 1,23 трлн долларов.

На Всемирном мобильном конгрессе Ericsson представила более 70 продуктов и услуг, в числе которых тактильный интернет и виртуальная реальность. На отрытой площадке в Hall 2 Ericsson и King’s College London демонстрируют, как работает Internet of Skills. Посетители имеют возможность на собственном опыте убедиться, насколько важную роль играет тактильный интернет в здравоохранении. Все желающие могут попробовать проверить здоровье пациента, надев подключенные к сенсорам тактильные перчатки. Там же на открытой площадке Ericsson показывает, как будет развиваться цифровая инфраструктура. Компания демонстрирует, как автономный робот меняет конфигурацию крупномасштабной системы, адаптируя ее под изменяющиеся потребности в обработке и хранении данных, а также подключении к сети.

Благодаря технологиям виртуальной реальности посетители выставки могут увидеть, как работает система образования 21 века в одной из школ Мьянмы, участвующей в проекте Ericsson Connect to Learn. Посетители MWC могут ознакомиться со множеством проектов Ericsson, разработанных в соответствии с целями устойчивого развития ООН, направленными на создание лучшего общества.

Ericsson и China Mobile совместно создали прототип умного завода, работающего на базе сети пятого поколения с применением технологии сетевого сегментирования - ключевой для опорных сетей 5G. В ходе демонстрации смоделирована работа сборочной линии умного завода, функционирующей на базе отраслевого стандарта PLC-подключений.

Ericsson совместно с ведущими операторами и другими компаниями представит множество инновационных сценариев использования IoT, предназначенных для умных городов, а также управления трафиком, морскими судами, умными зданиями и умным сельским хозяйством. В дополнение к этому, будут представлены примеры использования технологий Cat-M1 и NB-IoT в производстве.

В ходе совместной демонстрации Ericsson и Intel показали, как передовые 5G-решения работают с конкретными сценариями использования. Компании представят тестовую 5G-платформу, обеспечивающую беспроводную связь на частоте 28 ГГц за счет использования возможностей тестового 5G-стенда Ericsson и платформы 5G Mobile Test Platform компании Intel.

Ericsson проводит подробную демонстрацию работы сети Gigabit Class LTE, в которой обеспечивается передача данных на скорости 1 Гбит/сек. Впервые в мире Ericsson и Sprint показывают передачу данных на скорости 1 Гбит/сек в сети LTE TDD, работающей на частоте 60 МГц. Используя лицензируемый и нелицензируемый спектры, Ericsson, AT&T, Orange и Qualcomm Technologies демонстрируют, как технология Gigabit Class LTE позволяет увеличить пропускную способность и производительность существующих сетей.

Достопримечательность выставки - самодвижущийся автомобиль, дистанционно управляемый Ericsson и Telefonica, Испания. Посетители выставки смогут посидеть за рулем автомобиля, управляемого с помощью тестовой системы 5G, за пределами здания выставки.

Ericsson представляет инновационные решения для телевидения и медиа, помогающие операторам стать более конкурентоспособными, добиться дифференциации своих предложений и трансформировать бизнес. В дополнение к платформе MediaFirst TV компания показывает решения, предназначенные для глубокого анализа зрительских предпочтений, составления умных рекомендаций и персонализации опыта телесмотрения, которые позволяют вести трансляции своевременно и эффективно. Ericsson демонстрирует, как ТВ и медиа могут стать высокоэффективным дифференциатором в конвергентном мире, благодаря сочетанию знаний о зрительских предпочтениях и использованию сетей с максимально эффективными настройками.