Gemalto предоставит GigSky услуги по управлению подписками по требованию

Компания Gemalto будет поставлять для компании GigSky свои услуги по управлению подписками по требованию On-Demand Connectivity (ODC), работающие со встроенными SIM-картами (eSIM) с возможностью удаленного управления, которые соответствуют требованиям GSMA. Устройства с поддержкой таких eSIM позволят конечным пользователям выбирать краткосрочные планы услуг по передаче данных в любой точке мира, сообщили CNews в Gemalto.

GigSky предлагает потребителям и предприятиям решение для подключения мобильных устройств, доступное более чем в 140 странах для самых разнообразных видов устройств, включая iPad с Apple SIM.

Согласно прогнозам исследовательской и консалтинговой компании Gartner, к 2020 г. к сетям сотовой связи будет подключено более 20,8 млрд устройств. Производителям оборудования и операторам мобильной связи нужен стандартизированный способ, чтобы управлять подписками клиентов, пользующихся eSIM, считают в Gemalto.

«В течение нескольких последних лет отрасль развивалась вокруг запатентованных перепрограммируемых решений со встроенными SIM-картами, однако совместимость и способность к масштабированию этих решений были недостаточны, в результате чего обслуживание наших клиентов было довольно сложной задачей, — рассказал Рави Риши-Махарадж (Ravi Rishy-Maharaj), генеральный директор GigSky. — Наше партнерство с Gemalto предоставляет нам гораздо более широкие рыночные возможности, которые основаны на платформе, совместимой с требованиями GSMA, что позволит нам лучше обслуживать наших клиентов по всему миру».

Подписка будет доставляться в устройства по OTA (Over-The-air) для работы в любой точке мира и на любой сетевой технологии (2G, 3G или LTE) без необходимости выпускать специальные SIM-карты для каждой страны в отдельности. Для активации услуги конечные пользователи используют приложение GigSky App, либо доступ к GigSky через настройки передачи данных сотового устройства связи и выбирают план, наиболее подходящий их географическому региону и требованиям к данным. Затем пользователи мгновенно подсоединяются к сети, в то время как услуга безопасно инициализируется через решение Gemalto по удаленному управлению подписками.

По словам представителей компании, решение Gemalto по удаленному управлению подписками обеспечивает дополнительную безопасность, гибкость, должное качество обслуживания и соответствие требованиям GSMA и, способствуя подключению большего числа потребительских и промышленных устройств к сетям сотовой связи по всему миру, создаёт возможности для предоставления новых услуг.

«По мере продолжающегося роста числа подключенных устройств мы с воодушевлением представляем масштабируемое решение, — отметил Родриго Серна (Rodrigo Serna), старший вице-президент отдела мобильных услуг и интернета вещей компании Gemalto в Северной и Южной Америке. — Благодаря нашей репутации и тому доверию, которым пользуется наша компания среди операторов, а также благодаря развертыванию более 20 решений On-Demand Connectivity и по меньшей мере 300 решений OTA (Over-The-Air) по всему миру один из главных приоритетов Gemalto — продолжать содействовать подключению наших клиентов в любое время и в любом месте».