Минкомсвязи определило порядок предоставления данных о местонахождении абонента при звонке на 112

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации определило порядок предоставления данных о местонахождении абонента, объем этих данных и правила определения местонахождения пользовательского оборудования при совершении вызова или передачи короткого текстового сообщения по единому номеру 112. Это позволит экстренным службам оперативно реагировать на происшествия за счет точного и автоматизированного определения места положения абонента, находящегося в зоне происшествия. Соответствующий приказ вступит в силу 1 мая 2017 г. и будет действовать в тех субъектах РФ, где «Система-112» работает в промышленной эксплуатации.

После вступления приказа в силу при совершении вызова в «Систему-112» на основании данных оператора связи автоматически будет поступать информация о фактическом местонахождении абонента. При необходимости оператор «Системы-112» дополнительно сможет запросить фамилию, имя и отчество абонента, год рождения, адрес его регистрации по месту жительства. Согласие пользователя услуг связи на обработку и предоставление его персональных данных в «Систему-112» не требуется. Оператор связи при этом обязан обеспечить защиту переданных данных в соответствии с законодательством РФ.

«Принятие нового приказа стало результатом комплексного согласования требований закона “О связи” с реальными техническими возможностями операторов связи. Уверен, это станет важной вехой в развитии системы обеспечения экстренных вызовов и повышении ее эффективности. Приказ позволит автоматически, без участия абонента определять его местонахождение в зоне происшествия. Таким образом, даже если человек не способен по каким-то причинам сообщить оператору “Системы-112” необходимые сведения, за него это сделает автоматика. Это позволит значительно снизить уровень смертности и числа пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и повысить скорость реагирования спасателей на звонки о помощи наших граждан», — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.

Согласно п. 1 ст. 52 закона «О связи» каждому абоненту гарантирована возможность круглосуточного бесплатного вызова экстренных оперативных служб. Также законом была предусмотрена обязанность операторов вместе с вызовом передавать информацию о местонахождении абонента. Принятый приказ утвердил правила определения местонахождения абонента и порядок предоставления информации, необходимой для оперативного реагирования на происшествии, о которых заявил абонент по номеру 112.

В настоящее время «Система-112» введена в промышленную эксплуатацию в Калужской и Курской областях, а также в Республике Татарстан.