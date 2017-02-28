«Ростелеком» предоставил скоростной интернет первым жителям частных домов Волгоградской области

«Ростелеком» в Волгоградском регионе объявил о подключении первых жителей малоэтажной и частной застройки к «Интерактивному ТВ» и высокоскоростному доступу в интернет по технологии PON. Как рассказали CNews в компании, для реализации проекта в рамках собственной инвестиционной программы специалисты компании проложили более 30 км волоконно-оптического кабеля. Уже подключены первые 60 домовладений.

«Оценить преимущества интерактивных сервисов «Ростелекома» уже могут жители первой тысячи частных домов Волгоградской области, получившие возможность пользоваться доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с, просматривать до 290 каналов «Интерактивного телевидения», – сказала директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала «Ростелекома» Татьяна Бусова журналистам в ходе пресс-тура в п. Рабочий Волгоградской области, который состоялся 28 февраля 2017 г.

Главное преимущество технологии PON для абонентов – это доступ в интернет на высоких скоростях и более 200 каналов «Интерактивного ТВ» по единому оптическому кабелю. Оптика проводится непосредственно в дом абонента, соответственно, получается большая пропускная способность канала и, как следствие, возможность подключения нескольких услуг с одного абонентского устройства.

Алексей Сморжевский, технический директор Волгоградского филиала «Ростелекома», сказал: «В ближайшей перспективе мы планируем расширить географию проекта в нашем регионе. Ростелеком рассматривает технологию PON как оптимальное решение для удовлетворения растущих потребностей наших клиентов в современных высокоскоростных телекоммуникационных сервисах.

Жителям Волгограда и области доступен тариф «Максимум выгоды». ШПД + ТВ. Это домашний интернет на скорости 100 Мбит/с по оптической линии и 156 каналов цифрового «Интерактивного ТВ» по цене от 800 руб./мес.