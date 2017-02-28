Samsung расширит функционал своего RCS-сервиса обмена сообщениями

Компания Samsung Electronics представила план развития RCS-сервиса обмена сообщениями (Rich Communication Services) в рамках интеграции компании NewNet Communication Technologies. Данный RCS-сервис представляет собой комплексное решение, которое включает в себя совместимые с RCS устройства, собственные и загружаемые клиенты, облачный сервер RCS-приложений, центр межсетевого взаимодействия для операторов связи и стороннюю платформу монетизации, сообщили CNews в Samsung.

Пользователи обновленного сервиса получат доступ к таким функциям, как групповые чаты, видеозвонки и передача файлов большого размера без необходимости загружать на смартфон дополнительные приложения. RCS-сервис Samsung совместим с новейшими спецификациями GSMA RCS. Это основанное на стандартах решение представляет собой следующий — после SMS и MMS — этап развития сервисов обмена сообщениями. В перспективе он позволит компании быстро выйти на глобальный уровень, считают в Samsung.

По словам представителей компании, RCS-сервис позволит операторам связи быстро запускать на рынке новые услуги, избегая временных и денежных затрат на выстраивание собственной сетевой инфраструктуры. Кроме того, RCS-центр Samsung поддержит и упростит взаимодействие между Samsung, провайдерами RCS-услуг и сторонними облачными RCS, что обеспечит пользователям повсеместную доступность отправки SMS и MMS.

«Мы очень рады возможности расширить сервис обмена сообщениями Samsung RCS, — рассказал Юсанг Пак (Yunsang Park), старший вице-президент группы исследований и разработок подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics. — Благодаря этому пользователи мобильных устройств смогут получить доступ к решению для обмена RCS-сообщениями, которое будет встроено непосредственно в их смартфоны. Наше новое RCS решение и разработки наших партнёров из числа операторов облегчат доступ к RCS-сообщениям для сотен миллионов пользователей по всему миру. Мы благодарны партнёрам за поддержку и надеемся расширить нашу сеть в будущем».

Samsung работает над расширением доступности сервисов RCS совместно с несколькими поставщиками услуг, в том числе с такими компаниями, как Deutsche Telekom, KT, SK Telecom, T-Mobile и Vodafone. Ожидается, что количество партнёров в ближайшем будущем увеличится.

«Ассоциация GSMA уже подготовила мобильную отрасль к использованию единого, так называемого “универсального профиля” (Universal Profile) для расширенной поддержки RCS-сообщений, и мы уже наблюдаем, как этот стандарт внедряется в сетях ряда крупных операторов, — отметил Алекс Синклер (Alex Sinclair), директор по технологиям в GSMA. — Этот подход обеспечивает потребителям насыщенный и позитивный опыт работы с RCS-сообщениями, независимо от используемого ими устройства или сети. Мы с нетерпением ждём, что эти спецификации уже в ближайшем будущем станут отраслевым стандартом».

Решение RCS будет поддерживаться на смартфонах Samsung на базе операционной системы Android Marshmallow и более новых систем.